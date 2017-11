Maksumaksjate liit pole rahul pangahoiuste intresside maksustamisega

Maksumaksjate Liidu arvates võib tegemist olla õigustatud ootuse põhimõtte rikkumisega, sest maks tuleb peale ka varem avatud hoiustele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui siiani olid hoiuseintressid ainsad intressid, mida ei maksustatud tulumaksuga, siis uuest aastast tuleb pankadel hakata intressidelt tulumaksu kinni pidama. Need summad kantakse automaatselt eeltäidetud tuludeklaratsioonile ja inimene ise midagi tegema ei pea.

"Pangad on sellest muudatusest teadlikud, nad on oma süsteemid juba niimoodi arendanud, et seda on võimalik automaatselt teha. Ma ei usu, et Eestis jääb üldse mõni pank, kes hoiuseintressidelt ei hakka tulumaksu kinni pidama. See võib olla teemaks kui hoiused on välispankades, siis tõsteti, kui intressi saadakse ja välispank ei ole maksustanud, siis peab inimene selle ise deklareerima," selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi

Luminor panga juht Gunnar Toomemets loodab, et intresside maksustamine inimeste otsuseid oma raha hoiustamisel oluliselt ei mõjuta.

"Seadusemuudatuse mõju on raske hinnata 1. jaanuarist 2018, mis kehtima hakkab. Loodame, et see klientide säästmis- ja investeerimisharjumusi siiski ei mõjuta ega muuda," märkis ta.

Maksujuristide hinnangul võib aga olla tegu õigustatud ootuse põhimõtte rikkumisega, kuna maksu alla lähevad ka enne seadusemuudatust avatud tähtajalised hoiused.

"Vastav tulumaksuseaduse muudatus võeti vastu aasta tagasi, aga tähtajalisi hoiuseid saab teha üheks, kaheks, kolmeks, viieks aastaks ja inimesed, kes avasid pangas hoiuse teadmisega, et intressidelt maksu maha ei võeta, kindlasti tunnevad end nüüd petetuna," rõhutas Maksumaksjate Liidu tegevjuht Lasse Lehis.

Lehise sõnul on inimesed selles küsimuses ka õiguskantsleri poole pöördunud.