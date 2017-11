Teisipäeval võib sadada nii vihma, lörtsi kui ka lund

Eeloleval ööl sajab kohati vähest vihma ja lörtsi. Puhub lõunatuul 5-11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3..+2, rannikul kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommikul on saartel pilvine ja Saaremaal võib vihma sadada. Mandril on selgemate laikudega sajuta ilm. Kagu- ja lõunatuult on 3-8, rannikul kuni 11, iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0..+3, ida pool -2..+1 kraadi.

Päeval levib vihma- ja lörtsisadu keskpäevaks saartelt mandrile ja siis edasi sisemaa suunas, sekka tuleb ka lund. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5-12, rannikul iiliti 15, saartel ja Liivi lahe ümbruses kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0..+4 kraadi.