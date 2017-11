Mikser: loodetavasti ei kaeba India prokuratuur otsust edasi

Välisminister Sven Mikser ütles "Aktuaalses kaameras", et loodetavasti ei kavatse India prokuratuur kohtu otsust edasi kaevata ja et see otsus sünniks kiiremini kui selleks lubatud 90 päeva.

Teisipäeval läheb laevakaitsjatega kohtuma konsul Mats Kuuskemaa, kellele lendab Tallinnast appi ka juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk. Küsimusele, kas ja kuidas saavad nad protsessi mõjutada, et mehed vabaks saaksid, vastas Mikser, et ka Indias on kohtuvõim täitevvõimust sõltumatu.

"Kindlasti ei ole poliitiline kohtu mõjutamine võimalik. Küll on osa õiglasest kohtumõistmisest ka see, et otsus langetatakse mõistliku aja jooksul," sõnas Mikser.

Mikseri sõnul saab riik pakkuda meestele praktilist abi. "Kui mehed vabanevad vanglast, vajavad nad kohe peavarju, niipea, kui neil on luba riigist lahkuda, vajavad dokumente selleks, et neil oleks tõepoolest ka võimalik seda õigust kasutada ja kodumaale pöörduda. Kõiges selles diplomaadid saavad aidata ja aitavad," rääkis Mikser.

Juhul kui prokuratuur peaks siiski otsustama kohtu otsuse vaidlustada, vastas Mikser järgmiselt.

"Oleme näinud, et see saaga on kestnud palju kauem kui oleks mõistlik ja õige. Samas oleme jõudnud selle hetkeni, kus apellatsioonikohus tegi otsuse ja nüüd töötame selle nimel, et saaga lõpeks ja inimesed saaksid koju. Et nende kannatused oleksid ühel pool ja nad saaksid asuda normaalset elu elama. Selleks töötame, tõenäosust ennustada ei taha," lausus minister.