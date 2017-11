De Mistura: Süüria valitsus ei ühine esmaspäeval Genfi kõnelustega

Jelena Gorbatšova on noor Eesti teadlane, kes istus septembrikuu esimesel päeval lennukisse ja sõitis Ameerikasse, et veeta seal Fulbright Scholar programmi stipendiumiga akadeemiline aasta NASA-s. Seal tehtud teadustöö aitab aga igapäevaselt kaasa politsei tööle – näiteks Weekend festivalil tuvastas politsei tema välja töötatud narkootiliste ainete analüsaatoriga narkojoovet.

Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

Esialgne plaan nägi ette kohtumise korraldamise 18. novembril, kuid see lükati edasi. Seejärel spekuleeriti, et kohtumine peetakse detsembris paralleelselt ÜRO kõnelustega Genfis.

Agentuur ütles diplomaatilistele allikatele viidates, et Süüria kongressi ei korraldata Sotšis enne jaanuari, kuid tõenäoliselt leiab see aset veebruaris.

"Riigipead olid ühel meelel, et Genfis teisipäeval algavad kõnelused on ainus seaduslik foorum Süürias poliitilise lahenduse leidmiseks," kirjutati Valge Maja teadaandes.

USA president Donald Trump ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron toonitasid esmaspäevases telefonivestluses, et ÜRO toetatud kõnelused Süüria tuleviku üle on ainus võimalik tee edasiminekuks.

De Mistura ütles, et ta kohtub teisipäeval Genfis ÜRO Julgeolekunõukogu viie alalise liikme - Suurbritannia, Prantsusmaa, Hiina, Venemaa ja USA - suursaadikutega, et arutada eesseisvaid kõnelusi.

De Mistura sõnul taotleb Moskva sellele kohtumisele ÜRO toetust, kuid lisas, et "praegu on mul liiga vara selle algatuse kohta midagi öelda".

Assad ütles Putinile, et ta on valmis dialoogiks kõigi nendega, kes tahavad poliitilist lahendust.

"(Süüria) valitsus ei ole veel kinnitanud oma osalemist Genfis, kuid andis mõista, et me kuuleme neist peatselt," ütles De Mistura videokonverentsi vahendusel Genfist.

"Me saime eile õhtul teate, et (Süüria) valitsus ei sõida täna Genfi," ütles erisaadik esmaspäeval ÜRO Julgeolekunõukogule.

