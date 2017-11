ÜRO toetatud Süüria kõnelused on löögi all

USA president Donald Trump ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron toonitasid esmaspäevases telefonivestluses, et ÜRO toetatud kõnelused Süüria tuleviku üle on ainus võimalik tee edasiminekuks.

"Riigipead olid ühel meelel, et Genfis teisipäeval algavad kõnelused on ainus seaduslik foorum Süürias poliitilise lahenduse leidmiseks," kirjutati Valge Maja teadaandes.

ÜRO Süüria-erisaadik Staffan de Mistura oli varem päeval teatanud, et Süüria valitsus ei ole kinnitanud oma osalemist rahukõnelustel ja ei sõida esmaspäeval Genfi.

"Me saime eile õhtul teate, et (Süüria) valitsus ei sõida täna Genfi ," ütles erisaadik esmaspäeval ÜRO Julgeolekunõukogule.

De Mistura avab Genfis kaheksanda kõnelustevooru, kõik varasemad läbirääkimised ei ole olulist tulemust andnud.

Süüria opositsioonirühmitused leppisid eelmisel nädala Saudi Araabias kohtudes kokku ühise delegatsiooni saatmises Genfi, et suurendada läbimurde väljavaateid.

Süüria valitsus on teatanud osalemisest Sotši (Astana) kõnelustel, kuid mitte Genfis, kus kaheksas läbirääkimiste voor algab teisipäeval. Süüria opositsiooni teatel eelistavad nemad kohtumist ÜRO egiidi all.

Türgi peaminister Binali Yildirim ütles esmaspäeval Londonis, et Genfi ja Astana Süüria rahukõnelused ei konkureeri omavahel, vaid töötavad paralleelselt ja kooskõlas.

"Astana kõnelused ei konkureeri Genfi kõnelustega," ütles Yildirim.

"Astana rahukõnelused, kolmepoolsed kohtumised, ei ole Genfile alternatiiviks, vaid me üritame ette valmistada niiöelda lahenduste infrastruktuuri Genfi jaoks," selgitas peaminister.

Venemaa president Vladimir Putin on samuti avaldanud lootust, et kongress aitab kaasa ÜRO vahendusel peetavatele Genfi kõnelustele.

Uudisteagentuur RIA Novosti teatas esmaspäeval, et Venemaa lükkab "Süüria rahvuskongressi" korraldamise järgmisse aastasse. Agentuur edastas diplomaatilistele allikatele viidates, et Süüria kongressi ei korraldata Sotšis enne jaanuari, kuid tõenäoliselt leiab see aset veebruaris. Esialgne plaan nägi ette kohtumise korraldamise 18. novembril, kuid see lükati edasi. Seejärel spekuleeriti, et kohtumine peetakse detsembris paralleelselt ÜRO kõnelustega Genfis.