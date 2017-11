Austraalia pidas kinni terrorirünnakut kavandanud mehe

Rünnak pidi aset leidma aastavahetusel.

Politsei informatsioonil võeti 20-aastane mees kinni haarangu käigus, mis korraldati Melbourne´i eeslinnas Werribees asuvasse koju.

Kahtlusalust küsitletakse. Esialgu pole ühtegi süüdistust esitatud.

"Mida me väidame on see, et ta kavatses kasutada tulirelva ja maha lasta võimalikult palju inimesi Föderatsiooniväljakul korraldataval uusaastapeol," ütles Victoria osariigi politsei aseülem Shane Patton.

Patton ei öelnud, et mehe tabamisega on oht kõrvaldanud.