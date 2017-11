Laid märkis usutluses Eesti Päevalehele, et sõidupäevikud kaovad ja kui kasutada tööautot ka erasõitudeks, siis tuleb maksta iga kuu kindel summa, mis sõltub auto võimsusest.

"Tuleval aastal näeb ka maanteeameti süsteemist, kas sõiduk on registreeritud tööautona, aga me ei taha, et keegi kaebama hakkab ega kavatse ka ise ametiautodega kuidagi erilisemalt tegeleda kui siiani," kinnitas ta.

Laid tõdes, et tervikvaatest rääkides on ettevõttel mootorsõidukit palju odavam pidada kui eraisikul.

"Ažiotaaž, mis tekib, on tingitud just sellest, et väga paljud on auto registreerinud juriidilisele isikule ja teavad, et see on väga soodne. Ja kõik, mis selle olukorra riski alla paneb, lööb vererõhu üles," ütles Laid