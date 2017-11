Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

UNIFIL-i koosseisus on kokku üle 10 000 sõjaväelase 41 riigist ning umbes 1000 nii kohalikku kui osalejariikidest pärit tsiviiltöötajat. UNIFIL-i ülemaks on kindralmajor Michael Beary Iiri kaitseväest. Eesti osaleb UNIFIL-i rahuvalvemissioonil alates 2015. aasta maikuust.

UNIFIL loodi ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1978. aastal ning selle ülesandeks on Iisraeli-Liibanoni vahelise kontrolljoone (nn Blue Line) jälgimine, Liibanoni relvajõudude toetamine ja nendega koostöö tegemine ning konflikti osapoolte vahel sõlmitud lepetest kinnipidamise jälgimine. UNIFIL-i vastutusalaks on Lõuna-Liibanoni Litani jõe ja Iisraeli-Liibanoni kontrolljoone vaheline ala.

Kontingendi tuumikuks olev jalaväerühm Estpla-24 on moodustatud 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni lahingutoetuskompanii baasil. Estpla-24 ülemaks on leitnant Erkki Tuul. Kokku on Eesti kontingendi suuruseks Liibanonis ligikaudu 40 kaitseväelast.

"Võtke sellest missioonist parim, mis võtta on annab. Seadke endale vähemalt kolm eesmärki ja püüdke need missiooni lõpuks täita," ütles oma tervituskõnes sõduritele ÜRO Liibanoni rahuvalvemissiooni UNIFIL Eesti kontingendi ülem major Margus Mikk.

