Teisipäeva hommikul vabastati laevakaitsjad vanglast ning nad liiguvad koos Eesti konsuliga majutuskohta, ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Belovas ERR-ile.

Tema sõnul võtavad asjaajamised vanglaga ning ka asjade kättesaamine sealt mõnevõrra aega.

Seni teadaolevalt on vangistusest vabanenud meeste tervislik seisund hea. Belovasi sõnul pole meeste Eestisse saabumine seni veel teada.

Eesti suursaadik Indias Riho Kruuv ütles ERR-i raadiouudistele, et meeste kiire kojujõudmise osas on lubadusi võimatu veel anda, sest pole teada, kas prokuratuur kaebab otsuse edasi või mitte. "Saan ainult loota, et nad seda ei tee."

"Suhtleme India ametkondadega jooksvalt, vahetame infot ja teeme kõik, et protsess nende kojujõudmiseks oleks valutu," lausus Kruuv.

Ta ütles, et mehed on ajutises majutuskohas, nad on saanud süüa ja nende tuju on hea. Laevakaitsjad said kätte ka oma telefonid, et lähedastega suhelda.

Passide pärast mehed muretsema ei pea, sest suursaadiku sõnul saavad nad Eestisse sõita tagasipöördumistunnistuse alusel, kui aeg on selleks küps.

India kõrgema astme kohus tühistas esmaspäeval 14 eestlasele, kuuele britile, kolmele ukrainlasele ja 12 indialasele 2016. aasta jaanuaris mõistetud viieaastase vangistuse. India prokuratuuril on võimalus esmaspäevane kohtuotsus edasi kaevata 90 päeva jooksul.

Neli aastat vangistuses

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli indialaste kõrval ka 23 välismaalast - 14 Eesti kodanikku, kuus britti ja kolm ukrainlast. Sama aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütusetankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kohtuasja saatis India ülemkohus tagasi alama astme Tuticorini kohtusse, mis tegi oma otsuse 2016. aasta 11. jaanuaril, määrates süüalustele relvadega riiki sisenemise eest viieaastase vanglakaristuse.

Sama aasta jaanuari lõpus otsustasid laevakaitsjad kohtuotsuse edasi kaevata ning samas taotlesid ka kautsjoni vastu vabastamist. Kohus lükkas kautsjonitaotluse 29. veebruaril tagasi, kuid otsustas jätkata laevakaitsjate edasikaebuse menetlemist. Kohtuistungid kaebuse osas algasid India kohtus alles 2016. aasta oktoobris ning kohus lõpetas Eesti laevakaitsjate apellatsioonikaebuse kuulamised 30. novembril.

Apellatsiooni arutamine India kohtus algas uuesti tänavu novembri algul pärast ligi aasta möödumist sellest, kui laevakaitsjad oma argumendid kaebuse osas möödunud aasta oktoobris esitasid.