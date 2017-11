Vabariiklased tahavad, et maksureform jõuaks president Trumpi lauale enne selle aasta lõppu. Samuti peab kongress jõudma lähinädalatel kokkuleppele valitsuse rahastamises, et vältida tööseisakut. Graafik on seega tihe, mistõttu loodavad vabariiklased maksureformi üle hääletada võimalikult kiiresti, vahendasid ERR-i teleuudised.

Senati maksureformi eelnõu on tekitanud kahtlusi mitmes vabariiklases. Senaatorid Bob Corker ja Jeff Flake kardavad, et see võib liialt kasvatada eelarvedefitsiiti. Susan Collins ja Jerry Moran ei ole aga rahul, et koos maksureformiga soovitakse tühistada ka eelmise riigipea Barack Obama tervishoiureformi osa, mis nõuab, et enamikul ameeriklastel oleks tervisekindlustus või vastasel juhul peavad nad iga kuu trahvi maksma. Vabariiklased saavad kaotada vaid kaks häält, et eelnõu senatist ikkagi läbi läheks.

Seni on üks vabariiklane teatanud, et kavatseb maksureformi praeguse versiooni maha hääletada. Väljaande Politico kinnitusel plaanivad vabariiklased veel sel nädalal eelnõud muuta, et hääli kindlustada.

"Me peame alati kõigiga tegelema. Nii, et me ei räägi siinkohal kindlast inimesest. Need on keerulised ajad, see on keeruline teema," nentis vabariiklasest senaator Orrin Hatch.

"Ma olen kindel, et saame maksureformiga peagi ühele poole, see jõuab presidendi lauale ning president ootab väga, et saaks selle allkirjastada," lisas senaator Pat Toomey.

Maksureformiga alaneks ettevõtete tulumaks 15 protsenti. Maksukoormus väheneks oluliselt ka eraisikutel. Kongressi eelarveosakonna hinnangul kasvataks senati maksureform kümne aasta jooksul eelarvedefitsiiti 1,4 triljoni dollari võrra.

Maksureform on esindajatekoja juba läbinud, kuid senati versioon on sellest erinev. Seega, kui senat maksureformi vastu võtab, siis tuleb jõuda uuesti kokkuleppele ka esindajatekojaga.