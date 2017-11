Loomelinnaku juht: tsiklinaiste näitus ei olnud objektistav ega sobimatu

Protsess sai alguse minust. Palusin meie tiimil näituse korraldajatega läbi rääkida, et näituse ülevalolekuaega lühendada. Põhjuseks näituse tehnilise teostuse puudujäägid: loomelinnaku väligalerii sai loodud alles tänavu suvel ning kogemust seda karmimates ilmaoludes hallata meil polnud ja novembrikuu ilm tegi piltidega oma töö, kuna materjal, millele pildid olid trükitud, polnud piisavalt kvaliteetne.

Tsiklinaiste näitus oleks väärinud kvaliteetsemat väljapanekut ja ka meiepoolset paremat kureeritust. Soovime rääkida näituse autoritega läbi, kuidas seda ühiselt parimal viisil teha ning kinni pidada enda poolt lubatud eksponeerimise perioodist. Ilmselt tuleb ka hetkel üleval olev näitus uuesti trükkida ja kõvadel, ilmastikukindlatel alustel eksponeerida.

Loomelinnaku esindaja tõi näitusega seotud inimestega suheldes välja põhjendamatud ja „pastakast välja imetud“ ettekäänded, mis on tänaseks oma elu elama hakanud. Kuidas see juhtus, analüüsime ettevõtte sees.

Kuid räägime kahest peamisest „põhjendust“, mis liikvel on – esmalt, et pildid olevat objektistavad, ja teiseks, et loomelinnak ei propageeri mootorsõidukeid.

Projekti ühe korraldaja sõnastatud soovid – julgustada naisi oma hobidega tegelema ning rahastada kalendri müügist Eesti motosporti – on igati positiivsed ja kirjutame neile alla. Pildid ei ole kuidagi objektistavad: neil pole kujutatud n-ö tsikleid kaunistavaid modelle, vaid iseteadlikke, iseseisvaid Eesti tsiklinaisi, kes on ka päriselt mootorratturid ja poseerivad oma mootorrataste kõrval ning oma rõivais. Naised pole piltidel ka sobimatult väljakutsuvad ega seksualiseeritud.

Ei ole meie soov võtta ühiskondliku moralisti rolli. Me ei tauni erinevaid identiteete ja nende eneseväljendust, ega ka erinevaid kunstiformaate ja edastusviise – erinevad kogukonnad ja skened oma imagote ja sõnumitega on meil teretulnud. Oleme proovinud toetada just stereotüüpide lõhkumist, hoida meie keskkonnas mitmekesisuse ja subkultuursuse aurat – seda kõike julgelt, aga lugupidavalt.

Mootorsõidukitest niipalju, et kuigi vastab tõele, et üritame loomelinnaku siseala võimalikult mootorsõidukite vabana hoida (ainult kauba laadimised), puudutab see siiski igapäevast liiklemist, mitte erisündmusi ja kindlasti mitte antud näitust. On asju, mida meie linnakus ei tehta, aga see ei tähenda kindlasti, et mõni näitus või teatriükk seda kajastada ei saaks.

Loomelinnaku mõte on olla erinevate kogukondade vaba eneseväljendus ja ühislooming. Meie juures peaksid end hästi tundma mitmekesist sorti eneseväljendusviisid ja skened. Meie eesmärk ei ole eksponeerida vaid institutsionaalselt turvatud väljapanekuid. Me ei hinda kunsti kindlasti mitte meeldib/ei meeldi skaalal. Kõigile meeldimine ei ole kunagi olnud meie eesmärk.

Selge on aga see, et kunstiga sel viisil tegelemine on meile täesti uus suund, me ei olnud selleks tänaseni valmis. Peame leidma partnerid, kelle pädevus ja teadmised sedalaadi tegevust toetavad.

Meie soov on koos Dark Diamonds MC esindajatega mõelda, millist tehnilist lahendust voi alternatiivset pinda antud näitusele pakkuda, et seda räsivatele ilmastikuoludele vaatamata lubatud aja vältel eksponeerida. Ka on plaanis laiemas ringis arutelu, kuidas taoliste näituste ja kunstiprojektidega edaspidi targemini ümber käia – nii tehniliselt kui kommunikatsiooni osas.

Meid külastatakse aastas miljoneid kordi. Sellega kaasneb vastutus, millist avalikku ruumi neile inimestele pakume. Kui oleme loonud galeriipinna, kus eksponeerida kunsti, peame edaspidi tegema seda ka teadlikumalt ja kvaliteetsemalt. Õpime tehes. •

