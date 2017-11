Põllumajandusameti teatel on õunte turustamisele kehtestatud konkreetne standard, mis näeb ette sordinime märkimise pakendile või hinnasildile. Sordinime võib asendada sünonüümiga. Ei ole olemas sorti "Renett" ega ka "Kuldrenett", samuti ei ole need registreeritud sordinime sünonüümidena.

Põllumajandusamet koostas ettekirjutuse ettevõtetele Rimi Eesti Food AS, Selver AS ja Coop Kaubanduse AS, kuhu Mulgi Õun OÜ ja Aran PM OÜ on õunu turustanud.

Põllumajandusamet jätkab õunte "Renett" ja "Kuldrenett" tarneahela uurimist, dokumentatsiooni kontrollimist ja õunte päritolu kindlakstegemist.

Mulgi Õun OÜ esindaja lubas ERR-ile anda kommentaari päeva jooksul.

Maaleht kirjutas eelmisel nädalal, et Mulgi Õuna ubinad olid algselt müügis “Kuldreneti”, seejärel “Reneti” nime all, kuid need ei sarnane ühegi Eestis tuntud renettõunaga. Sellist õuna pole ka Polli aiandusuuringute keskuse 400 õunasordi seas.

Silmatorkavalt hea välimusega õunad ilmusid suurtesse kaubanduskeskustesse müüki sel kuul, kandes esmalt silti “Kuldrenett”. Nüüdseks on “Kuldrenett” asendunud sõnaga “Renett”, kuid kummalgi juhul ei ole tegu eestlastele hästi tuntud õunasordiga "Liivi kuldrenett".

Samuti ei sarnane õunad mõne muu Eesti aedades levinud reneti-rühma kuuluva õunasordiga, ehkki õunte päritolumaaks on märgitud Eesti. Hinda on neil omajagu — kilo maksab 2 eurot ja 99 senti.