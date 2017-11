Itaalia liigub tehnoloogiahiidude maksustamisel ülejäänud EL-ist kiiremini

Itaalia on jõudmas ülejäänud Euroopast ette rahvusvaheliste tehnoloogiahiidude nagu Amazon või Apple maksustamisega, kirjutab ajaleht The Times.

Nimelt on Itaalial plaanis kehtestada kuueprotsendiline maks rahvusvaheliste firmade veebimüügile. Samuti peavad sellist maksu maksma "mittemateriaalsete digitaalsete toodete" ostjad - näiteks maksustataks reklaami ostmine Google'is või Facebookis.

Tegemist oleks ühe esimese tehnoloogiafirmade ühepoolse maksustamisega Euroopa Liidu liikmesriigis, vastav eelnõu jõuab Itaalia senati ette käesoleval nädalal.

Demokraatliku Partei rahvasaadiku ja eelnõu autori Massimo Mucchetti sõnul võib maksuplaaniga lisanduda riigieelarvesse kuni miljard eurot aastas. "Esimestel aastatel on meil võimalik hinnanguliselt saada 100-200 miljonit eurot, kuid hiljem võib see summa ulatuda ühe miljardi euroni," täpsustas ta.

Mucchetti lisas, et ettevõtted, kes juba praegu oma õiglast osa maksavad, saavad nimetatud maksu maksmist vältida seoses teiste Itaalia riigi ees täidetud maksukohustustega.

Uus maks puudutaks vaid mitteresidentidest ettevõtteid, kellel on märkimisväärne osakaal digitaalsektoris. Sisuliselt tähendab see rohkem 1500 tehingut poole aasta jooksul ja 1,5 miljonit eurot ületavat aastatulu.

Debatt eelnõu sisu üle peaks seantis algama kolmapäeval.

Näiteks Itaalia veebireklaami turu suurus on umbes 2,5 miljardit eurot aastas. Google'i osa selles on 1,8 miljardit eurot, Facebooki osa on 200 miljonit, mis jätab kodumaistele ettevõtete panuse 500 miljoni euro juurde.

Itaalia on olnud üks üheksast Euroopa riigist, kes on teinud kampaaniat, et Euroopa Liit võtaks suurema luubi alla rahvusvahelised tehnoloogiahiiud nagu Google, Amazon ja Apple, kes müüvad oma tooteid ja teenuseid üle kogu maailma, kuid maksavad makse vaid soodsatel tingimustel nende endi poolt valitud riikides nagu Iirimaa, Luksemburg või Malta.

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles eelmisel nädalal, et Euroopa Liit asub kevadel sellel teemal ise tegutsema, kui Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) mingi lahendusega välja ei tule.

LUISS-i ülikooli digitaalmajanduse teadlane Paolo Cellini kommenteeris, et USA tehnoloogiahiidude vastu astumine saab olema parlamendis populaarne samm. "Makse nad ei maksa. Töökohti nad ei loo. Nad viivad raha välismaale," loetles ta.

Itaalial on puiklevate maksumaksjate survestamisel pikk kogemus ning näiteks kuulsused nagu Sophia Loren, Luciano Pavarotti ja Silvio Berlusconi on kõik pidanud maksuametiga pikki vaidlusi. Itaalia maksuamet sai viimastel kuudel nii Google'i kui ka Apple'i käest 300 miljonit eurot ning Amazon on hetkel uurimise all seoses aastatel 2011-2015 maksmata jäänud 130 miljoni euroga.