Saksamaal ründas noaga relvastatud mees väikelinna meeri

Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

USA president Donald Trump ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron toonitasid esmaspäevases telefonivestluses, et ÜRO toetatud kõnelused Süüria tuleviku üle on ainus võimalik tee edasiminekuks.

Eesti kinnisvaraturg on aktiivne ja hinnad on juba mõnd aega püsinud stabiilsena, kuid kliendid on väga hinnatundlikud ning pööravad hoolega tähelepanu ka kommunaalkulude suurusele, ütles Swedbanki kinnisvarasektori juht Ero Viik.

Saksa kantsler Angela Merkel ütles teisipäeval, et on rünnakust vapustatud. Rünnaku mõistis hukka ka justiitsminister Heiko Maas.

