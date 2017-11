Aivar Mäe uurib võimalusi rajada Linnahalli ooperisaal

Mäe rääkis teisipäeval usutluses ERR-ile, et tal on olnud kohtumine kultuuriminister Indrek Saarega, arutati, kuidas uue ooperimaja ehitamisega edasi minna.

"Idee oligi selles, et võib-olla kontrollida uuesti seda varianti, kui ooperisaal oleks Linnahallis, et kas muinsuskaitse tuleks omalt poolt kompromissidega vastu, et kas Linnahalli oleks võimalik see ära mahutada," ütles Mäe.

Ta lisas, et on vast häid uudiseid, kuid neid tuleb kontrollida. Mäe sõnul saatis ta kulleri Valka, et sealt riigiarhiivist välja võtta joonised 1977. aastast, kust selguks, mis toona rahapuudusel jäi ehitamata ja milline Linnahalli hoone oleks pidanud välja nägema. "Ma arvan, et vajadused lava ja lavatorni jaoks võivad nendest joonistest selguda. Seda uudist ma ootan."

Kohtunud on Mäe ka muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raiega, kokku lepiti, et Mäe paneb ideed kokku ja siis arutame edasi. "Linnahall on üks paljudest võimalustest."

Linnahalli akustika kohta ütles Mäe: "Linnahall on ehitatud elektroonilise saalina, et heli oleks võimalikult matt ja võimalikult vähe järelkajasid, igast saalist on võimalik midagi välja võtta. Tänapäeva võimaluste ja uudsete materjalide juures on olukord parem kui 1980. aastatel. Akustika planeerimine ja projekteerimine üsna keerukas ettevõtmine, üks asi see, mis paberil välja arvutatakse, teine mida inimkõrv kuuleb. Kuid kõik on võimalik. Ooperisaal peab olema pisut väiksema järelkajaga, et saada tekstist aru. Kui vaatame Oslo ooperimaja, siis aktustiliste tingimuste poolest väga lähedane just kontserdimajale."

Mäe: kui Linnahall sobib edeneb projekt üsna kiiresti

Lisaks tegeleb rahvusooper Estonia koos arhitektidega linnaruumi mahulise planeerimise analüüsiga. "Meil on laual mitmeid krunte, saame ühele poole jaanuari lõpuks, siis peaks midagi settima ja selgitame välja, mis kolm kõige sobivamat krunti oleks. Nii rahaliselt kättesaadavad ja sobiksd linnaruumi, logistiliselt ja oleks piisavalt parkimisruumi, saali suurusek soleme arvestanud umbes 1200 kohta."

Mäe märkis, et ka Tallinna Sadam tegi plaani, kus on ooperimajale koht olemas. Linnahalli parempoolse ala detailplaneering on tehtud, samuti on seakandis veel üks tühermaa, kuhu ooperimaja saaks rajada. "Ent kõigepeal tuleks läbi vaadata probleemsed rajatised, nagu Linnahall ja samuti Patarei vangla, ning leida ideid, kuidas neid taastada, need näevad praegu õnnetud välja."

Mäe tõdes, et ooperimaja ehitus on väga keeruline protsess, aruteludest valmimiseni on kulunud aastakümneid. Ta meenutas, et Eestis pidi uus ooperimaja Süda tänaval valmis saama 1987. aastal, kuid see jäi ära hõlmikpuu pärast ja hiljem sai ehitiseks mõeldud raha ka otsa.

Praegu seega tegeletakse Mäe sõnul paiga otsimisega, loodud on toetusgrupp riigikogus. "Varsti pannakse kokku sõprade klubi, kes oleks meie hääletoruks ja aitaks nõu ja jõuga kaasa, kuid praegu peamine paiga leidmine. Kui selgub, et see on Linnahall, arenevad asjad väga kiiresti."

Mäe sõnul oleks ooperimajja oodatud ooperituristid, keda on maailmas hinnaguliselt kahe-kolme miljoni ringis, uue maja puhul suureneks külastatavus 30 protsendi võrra just nende näol. "Külastatavus on kasvavas trendis ooperi, opereti ja balletti puhul, Probleemiks on pigem piletihinnad, mida Euroopas küsitakse, Itaalias on näiteks 280 eurot pilet."

Praegu on Estonia külastatavus 205 000 inimest aastas. "Rohkem ei mahu ja rohkem ei suuda me ka etendusi teha."

Keskerakonna ja rohelistste koalitsioonileppes lubatakse linna ja riigi koostöös ühiselt taastada Linnahall, millest saab kaasaaegne konverentsikeskus ja kontsertsaal. "Linnahall peab tulevikus toimima taastuvelektri ja taastuvenergia abil ning kasutama säästlikke innovatiivseid insenertehnilisi lahendusi."