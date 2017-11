Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

Evolutsiooniliselt on linn uudne, vaid ligikaudu 10 000 aastane keskkond ning linnade ning nende asukate arvu plahvatuslikust kasvust võib rääkida alles seoses 250 aastat tagasi alanud tööstusrevolutsiooniga. Autod, rohkelt inimesi, vähe ruumi, lõputu sagimine – see kõik jätab linnast mulje kui ebasoodsast elupaigast. Ometi meelitavad linnad jätkuvalt nii inimesi kui ka loomi.

Eelarvetasakaal on OECD hinnangul praeguses majandustsüklis mõistlik ja jääb alla ühe protsendi. Kuna majandus on oma potentsiaali lähedal, peaksid avalikud kulutused keskenduma meetmetele, mis ergutaks võimalikku kasvu ja pehmendaks ülekuumenemise riske.

Tarbijausaldus on paranenud, tuues kaasa majapidamiste kulutuste jõulise kasvu. Maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni ergutab majapidamiste ostujõu kasvu. See omakorda peaks toetama nii tööturul osalemist kui vähendama madalate sissetulekute maksukiilu.

OECD hinnangul on kasvanud nii era- kui avaliku sektori investeeringud ning neid toetavad ka Euroopa Liidu fondide väljamaksed. Pensioniea tõstmine ja töövõimereformi jätkumine suurendab tööjõu kättesaadavust. Teatud sektorites valitseb OECD hinnangul jätkuvalt tööjõupuudus, mis survestab palgakasvu. See omakorda võib raskendada eksportööride hinnakonkurentsi. Samas prognoosib OECD ekspordi tugeva kasvu jätkumist.

