Tondiraba spordikeskuse juhataja Elena Glebova ütles, et tema ülesanded olid asejuhile delegeeritud seetõttu, et Gleboval endal oli vähene töökogemus linna struktuurides.

Tallinna spordi- ja noorsooameti algatatud audit tuvastas Tondiraba spordikeskuse töös 2016. aastal hulgaliselt puudujääke ja isegi seaduserikkumisi. Muu hulgas selgus, et spordikeskuse juhi Elena Glebova ametikohustused anti edasi asejuhile Mart Aarele, mida asutuse põhimääruse järgi ei tohiks edasi delegeerida.

"Esialgselt oli minul vähene töökogemus linna struktuurides. Kuna juhataja asetäitjal oli taoline kogemus olemas siis oli ta suureks abiks spordikeskuse käivitamiseks," selgitas Glebova ERR-ile.

Glebova rääkis, et jaanuaris 2017 sai asetäitja tööleping läbi ja alates sellest hetkest on ta ise spordikeskust juhtinud.

Auditis välja toodud puudused on Glebova sõnul 2017. aasta jooksul likvideeritud.

"22. novembril 2017 toimunud linnavalitsuse istungil esitatud seletuskirjas on välja toodud olulised muudatused paremuse poole. Kõikide ettepanekutega on spordikeskus oma igapäevatöös arvestanud ja vead on parandatud. Seda kinnitab ka Tallinna spordi- ja noorsooamet," sõnas Glebova.

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles teisipäeval ERR-ile, et olukord Tondiraba spordikeskuses on nüüdseks paranenud ja seal on 2017. aastal tehtud terve rida muudatusi.