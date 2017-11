"Jutt eakatest ja nende raskustest keeleõppel ei päde. Esiteks ei pea nad tegema kirjalikku eksamit ja teiseks oli tänane 65-aastane 26 aastat tagasi, kui Eesti iseseisvus, 39-aastane. Seega pole peamine põhjus võimetuses eesti keelt õppida, vaid muus. Näiteks suhtumises ja selles, et nn mittekodaniku passiga saab Venemaa otsusel viisavabalt Venemaale, mida Eesti passiga ei saa," kirjutas Paet sotsiaalmeedias.

Lisaks oleks niisama kodakondsuse andmine hallipassimeestele ebaõiglane nende suhtes, kes juba on sooritanud edukalt kodakondsuseksamid.

"Ei maksa unustada neid 161 000 inimest, kes on taotlenud ja saanud Eesti kodakondsuse, tehes edukalt vastava eksami. Seega poleks nüüd äkki reeglite muutmine õiglane ka nende inimeste suhtes. Rääkimata sellest, et 26 aastat pärast Eesti iseseisvuse taastamist võiks Eestis alaliselt elavate inimeste elementaarne eesti keele oskus olla iseenesestmõistetav," kirjutas Paet.

Narva kolledži direktor toetab Raski

Seevastu Tartu Ülikoli Narva kolledži direktor Kristina Kallas avaldas toetust Raski ettepanekule.

"Ühel hiljutisel EL-Venemaa foorumil sain jällegi Venemaa esindaja käest pragada selle eest, et me jätkuvalt elanikke kodakondsuse alusel sorteerime. Kusjuures minu sõnavõtt oli pigem Venemaaga koostööd pooldav, aga ju siis ei suutnud ta isegi süveneda sellesse, sest eestlane ei saa ju ometigi Venemaaga koostööd pooldav olla. Ma saan aru, et ega see ei muuda Venemaa retoorikat, kui me hallide passide teema ära lõpetame, kuid vähemalt tunneksin mina ennast paremini, et minuga kurjustati vale asja eest ja ka teiste kõrvade jaoks oleks asi proportsioonidest väljas. Praegu ma pidin tõdema, et sain pragada õige asja eest," märkis Kallas.

Esmaspäeval aasta kodanikuks valitud sotsiaalne ettevõtja Rasmus Rask tegi ettepaneku anda Eesti kodakondsus kõigile nn hallipassimeestele. Raski sõnul suudavad noored vene rahvusest inimesed eesti keele küll ära õppida, aga eakatele inimestele on see suur probleem, mistõttu nad ei lähegi eksamile ega taotle kodakondsust.

"Ma leian, et Eesti riik on täna piisavalt küps, et teha žest ja anda kodakondsus neile, kellele kodu on Eestis, aga kes ei suuda keeleeksamit ära teha," sõnas Rask.

2017. aasta alguses oli Eestis ligi 82300 nn hallipassimeest ehk kodakondsuseta isikut.