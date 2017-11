Kriitikud süüdistavad USA kongressi ahistajate varjamises

USA kongress on surve all, et lõpetada süsteem, mis võimaldab selle liikmetel klaarida väiteid seksuaalse vägivalla kohta salaja. Väidetavalt on kongress võimaldanud ahistajatel aastakümnete jooksul karistamatult tegutseda.

Kongressi liige, California demokraat Jackie Speier on nimetanud kongressi "andestamatu käitumise koguks", vahendas The Times.

"Alates kommentaaridest nagu "Kas sa oled tubli tüdruk?" kuni ahistajate genitaalide paljastamise ja ohvrite suguelundite krabamiseni esindajatekojas, naised ja mehed on usaldanud mulle oma lood," rääkis Speier novembris kongressi komitees.

"Kõik, mida nad paluvad, on see, et me parandaks ahistavat süsteemi," lisas ta.

Speier püüab reformida kaebuste protsessi. Muu hulgas soovitakse nende senaatorite ja kongresmenide nimetamist, kes on kasutanud praegust korda selleks, et maksumaksja raha abil kaebuseid lahendada.

Mõlemad parteid maadlevad selliste süüdistustega. Näiteks süüdistatakse vabariiklaste Alabama senaatori kandidaati Roy Moore'i kahe naise seksuaalses kuritarvitamises, kui naised olid teismelised ja mees ise 30. eluaastates.

Sel nädalal jõudis veebi aga alasti foto Texase vabariiklasest Joe Bartonist. Mehe sõnul sattus ta kuriteo ohvriks.

Demokraadid on lõhestunud kongressi pikaajalisima liikme John Conyersi juhtumi pärast. Eelmisel nädalal tuli välja, et 88-aastane Conyers kasutas 2015. aastal maksumaksja raha selleks, et maksta salaja 27 000 dollarit endisele abile, kelle sõnul ta vallandati, kuna tõrjus mehe lähenemiskatseid.

Need süüdistused heitsid valgust varjamiskultuurile kongressis, kus kriitikute sõnul kaitstakse ahistajaid.

Kongressi liikmete vastaseid rikkumisi uurib järelevalvekomitee, mis nõuab selle töötajatelt konfidentsiaalsusleppe allkirjastamist, enne kui kaebusi läbi hakatakse vaatama.

Süüdistajad peavad läbi tegema nõustamise ning kohustusliku lepitamise, alles seejärel saavad nad esitada ametliku kaebuse.

"See süsteem loodi 1995. aastal, et kaitsta ahistajat. See ei ole ohvrisõbralik protsess," kommenteeris Speier.

Alates 1997. aastast on kongress maksnud vähemalt 15 miljonit dollarit, et lahendada kokkuleppe korras enam kui 260 seksuaalse ahistamise kaebust ja muud diskrimineerimisjuhtumit kongressi liikmete ja töötajate vastu.

Kokku on esitanud kaebuse või soovinud nõustamist umbes 400 esindajatekoja ja senati töötajat, kuid kui paljud neist juhtumitest on seotud seksuaalse ahistamisega, on võimatu öelda.

Speieri eelnõud toetab ka Virginia vabariiklane Barbara Comstock.

Demokraadid on aastaid pannud ressursse selleks, et püüda naissoost valijaid. Nad tugevdasid oma jõupingutusi eelmise aasta presidendivalimiste eel, kui enam kui kümme naist süüdistasid Donald Trumpi kõlvatus käitumises.

Viimastel nädalatel on aga ka Demokraatlik Partei pidanud seisma vastamisi süüdistustega enda mõjukate liikmete vastu, nende hulgas on väited vägistamisest, mille 1999. aastal esitas Bill Clintoni vastu Juanita Broaddrick, kelle sõnul ründas mees teda 1978. aastal Arkansases.

Conyers eitab süüdistus

Pühapäeval kritiseeriti esindajatekoja demokraatide liidrit Nancy Pelosit selles, et ta teleintervjuus kaitses John Conyersit kui tsiviilõiguste aktivisti, kes on teinud väga palju naiste kaitsmiseks.

Mõni tund pärast seda intervjuud loobus Conyers enda kohast esindajatekoja õiguskomitees, mis peab järelevalvet õigussüsteemi üle ja mängib keskset rolli tagandamisprotsessides. Samas pole ta vihjanud, et võiks lahkuda Michigani kongresmeni kohalt, kus ta on olnud alates 1965. aastast.

Naine, kes on Conyersi vastu kaebuse esitanud, ei saa aga konfidentsiaalsusleppe tõttu enda seisukohta juhtunust rääkida, ütles naise advokaat.

Samas on Buzzfeed enda sõnul näinud nelja endise töötaja allkirjadega dokumente, kes väidavad, et Conyers on korduvalt teinud lähenemiskatseid naistöötajatele.

Üks neist ütleb, et Conyers käskis naisel ööbida temaga ühes toas, kui nad käisid rahakogumisüritusel.

"Conyers nõudis kindlalt, et isiklike teenuste või teenete tegemisse suhtutakse heakskiiduga ning see toob kaasa edutamise või palgatõusu," seisab dokumendis.

Teises dokumendis aga kirjeldatakse: "Üks minu kohustustest oli pidada nimekirja naistest, kellel minu hinnangul oli temaga armusuhe, ning helistada neile tema palvel ja vajadusel lennutada nad kongressi rahade eest kohale."

Conyers eitas pressiteate vahendusel tema vastu esitatud väiteid. Tema sõnul on paljud väited esitatud dokumentides, mille eest blogija maksis.

"Ma ootan enda ja mu perekonna kaitsmist esindajatekoja eetikakomisjoni ees," märkis ta.

Senatis Minnesotat esindav demokraat Al Franken naasis esmaspäeval tööle pärast seda, kui mitu naist süüdistasid teda käperdamises. Demokraat on öelnud, et tal on piinlik ja häbi, kuid loodab enda teo heastada.