Kärbes võib olla väga tüütu putukas, aga nüüd tuleb välja, et ta on ka palju ohtlikum putukas kui seni kardetud.

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

Evolutsiooniliselt on linn uudne, vaid ligikaudu 10 000 aastane keskkond ning linnade ning nende asukate arvu plahvatuslikust kasvust võib rääkida alles seoses 250 aastat tagasi alanud tööstusrevolutsiooniga. Autod, rohkelt inimesi, vähe ruumi, lõputu sagimine – see kõik jätab linnast mulje kui ebasoodsast elupaigast. Ometi meelitavad linnad jätkuvalt nii inimesi kui ka loomi.

Kilk kinnitas, et Eesti õigussüsteemis tal tervikuna kahtlusi pole, isegi kui mõne selle esindaja teadmised majandusest põhinevad Vilde "Pisuhännast" - igasugune äri on teistel naha üle kõrvade tõmbamine jms.

Kilk selgitas, et kui mingi vara X (nt kinnistu) asendub 100-protsendilise osalusega tütarühingus, kes oli ja jäi varade omanikuks ning kellel muud kohustused puudusid, siis ei saa see ju kuidagi põhjustada emaühingu maksejõuetust, kuid prokuratuuri esindaja Eesti Vabariigi nimel arvab paraku teisiti.

"Mõistusevastane ning ausalt öeldes piinlik on sellist etteheidet Eesti vabariigi nimel koostatud süüdistusest lugeda. Tütarühingu asutamine ja tütarühingule varade üleandmine on tavapärane ja lubatav tegevus, mida praktiseeritakse laialdaselt ja igapäevaselt," kinnitas Kilk.

Kilgi sõnul jääb antud juhul arusaamatuks, keda ja kuidas selline tegevus kahjustab. "Ei ole mitte väheoluline, et raha varade müügist laekus samuti Pere pankrotipessa ning veel suuremas summas, kui on varade väärtuseks hinnanud prokuratuur," tõdes Kilk.

Kilk on ERR.ee-le öelnud, et süüdistuses heidetakse ette AS-ile Pere 100-protsendilise tütarühingu asutamist ning tütarühingule varade üleandmist.

"Majandussektorit puudutav jääb sageli tsiviilõiguslike vaidluste tasandile, mistõttu saab kriminaalkohus nüüd omakorda anda ausatele ettevõtjatele märku, kas neil on põhjust sellistes olukordades loota ka riigi kaitsele kriminaalõiguslike meetmete näol või mitte. Tõendid on kohtule esitatud ja prokuratuuri hinnangul on süüdistatavate süü tõendatud. Lõpliku seisukoha selles osas võtab aga loomulikult kohus," ütles Kaldoja.

"On väga oluline, millise signaali kohus majandussektorile annab, sest sellest sõltub, kuidas ta ettevõtjaid maksejõuetuse olukorras käituma suunab. Olukorras, kus ettevõttel ei käi oma kohustustest enam jõud üle ja nende täitmiseks vara ei jätku, on korrektne käitumine teavitada võlausaldajaid raskuste ilmnemisest ja võtta pankrotiavalduse näol vastutus," ütles Kaldoja.

Pilv taotles kohtuvaidluses Liivapuu suhtes hagi läbi vaatamata jätmist põhjendusega, et Liivapuule pole oportuniteedi kohaldamisel pandud kohustust kahju hüvitamiseks ja hagi põhjendatuse korral kuulub see rahuldamisele süüdistatavate suhtes.

Praegu on Liivapuu kui endine nõukogu liige kannatanu Pere AS-i pankrotihalduri taotlusel kaasatud menetlusse tsiviilkostjana ning halduri poolt on esitatud Pere AS-i kaubamärkide võõrandamisega tekitatud väidetava kahju hüvitamiseks 200 000 eurot.

Kohus nõustus kaitsja ja prokuröri seisukohaga, et Liivapuu suhtes puudub avalik menetlushuvi ja tema eeldatav süü ei ole suur ning seejuures arvestas kohus ka asjaolu, et Liivapuu andis kohtumenetluses põhjalikke ja usaldusväärseid ütlusi Pere AS-i majandustegevuse korraldamise ja juhtimise korraldamise kohta.

