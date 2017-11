Mart Nutt: demokraatlik riik ei saa kodakondsust peale sundida

"Nõukogude taak on see muidugi, kuid samas ei võtnud me seda taaka

endale vabal tahtel kaela," ütles Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Nutt ERR-ile.

Esmaspäeval aasta kodanikuks valitud sotsiaalne ettevõtja Rasmus Rask soovitab anda Eesti kodakondsus kõigile mittekodanikele. "Mulle tundub, et tänases Eestis on see täiesti mõttetu taak, mida me endaga Nõukogude Eestist või Nõukogude Liidust kaasas kanname," rääkis Rask rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis.

Nutt meenutas, et kodakondsuse taotlemine on vabatahtlik ehk kui halli passi valdaja seda ei taha, siis demokraatlik riik ei saa ka sundida.

"Samas on 25 aastat olnud võimalus igaühel taotleda Eesti kodakondsust ja õppida eesti keelt. Kui seda pole tehtud, on see ju eeskätt inimeste tahte küsimus. Tuleb tunnistada, et ilma eesti keelt isegi elementaarsel tasemel mitte oskavale inimesele ei ole õige Eesti kodakondsust anda," rääkis Nutt.