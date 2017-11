Omavalitsused loovad sisekontrolöri tööposte

Eesti kohalikud omavalitsused moodustavad uusi juhtimisstruktuure ja sellega kaasnevad ametikohti, üheks selliseks on näiteks sisekontrolöri tööpost, kus üks olulisem ülesanne on ennetada korruptsiooni.

Seaduse järgi on omavalitsustel kohustus sisekontrolli teha, ent pole öeldud, kes seda täpselt tegema peab. Nii tegi Elva linnas ja selle ümberkaudsetes valdades varem sisekontrolli linna- või vallasekretär.

Haldusreformi järel ühinenud ning sedavõrd suuremaks ja jõukamaks saanud Elva vald loob tööks aga eraldi sisekontrolöri ametikoha. Vallavanem Toomas Järveoja usub, et korralikul sisekontrollil on avatud juhtimises põhimõttes oluline roll.

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet nentis, et riigikontrolli auditid on aastate jooksul andnud mõista, et omavalitsuste sisekontrolli süsteemid vajavad parandamist.

Seetõttu on Sarneti sõnul Elva valla plaan sisekontrolöri tööpost luua igati tervitatav.

"Kindlasti on selles vallas mitmeid küsimusi, mis vajavad ühtlustamist. On olnu erinevad töökorrad, erinevad menetlused, erinevad teenuse standardid ja selleks, et see suurem vald tööle panna, on tõesti vaja ka sisekontrolli süsteem välja mõelda," lausus Sarnet.

Tänavu aasta lõpuks valmib rahandusministeeriumi eestvedamisel omavalitsustele ka sisekontrolli süsteemide tegemise esmane juhend.