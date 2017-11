Süüria kurdid USA-le: ärge pöörake meile selga

Süüria kurdide kõrge ametnik hoiatas teisipäeval, et Washington võib õõnestada kampaaniat äärmusrühmituse ISIS vastu ja kaotada oma koha regiooni võitluses terrorismi vastu, kui USA pöörab selja oma ainsatele liitlastele Süürias ehk süüria kurdidele.

USA-toetatud Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) poliitilise tiiva liikme Ilham Ahmedi hoiatus oli reageering USA administratsiooni teatele, et sõjaline abi kurdide juhitavatele vägedele võidakse peatada.

Valge Maja ja Pentagon teatasid nädalavahetusel, et kaalumisel on SDF-ile antava "sõjalise toetuse kohandamised", kuid nad hoidusid kinnitamast, et relvatarned täielikult peatatakse.

Ahmedi sõnul olid sellises sõnastuses avaldused ilmselt mõeldud Türgile, kuna Ankara peab Süüria kurdivõitlejaid seotuks Türgis tegutseva Kurdistani Töölisparteiga (PKK), mida Türgi ja USA peavad terroriorganisatsiooniks.

"Üks asi on ilmselt selge, et kui ameeriklased pööravad selja oma ainsatele partneritele (Süürias), siis see tähendab nende taandumist võitlusest Daeshi vastu Lähis-Idas," ütles Ahmed, kasutades ISIS-e teist nimekuju.

"Kui nad tõesti otsustavad toetuse peatada, siis see tähendab, et nad annavad Daeshile võimaluse uuesti ilmuda ja levida," lisas ta.