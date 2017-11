Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

Evolutsiooniliselt on linn uudne, vaid ligikaudu 10 000 aastane keskkond ning linnade ning nende asukate arvu plahvatuslikust kasvust võib rääkida alles seoses 250 aastat tagasi alanud tööstusrevolutsiooniga. Autod, rohkelt inimesi, vähe ruumi, lõputu sagimine – see kõik jätab linnast mulje kui ebasoodsast elupaigast. Ometi meelitavad linnad jätkuvalt nii inimesi kui ka loomi.

"Me plaanime Paldiski maanteel saada valmis liiklemise hõlbustamiseks vajalikke suundi, seetõttu on kindlasti aasta lõpuks siin palju mugavam liigelda," lisas ta.

Teisipäeva öösel avati Paldiski maantee linnast välja viival suunal. See tähendab, et nüüd töötab ring nagu enne ning selle kaudu saab sõita nii Paldiski maanteele, Ehitajate teele kui ka Rannamõisa teele.

Praeguse seisuga on ehitaja graafikust ees. Haabersti ringi tööde lõpptähtaeg on järgmise aasta septembris, kuid tegelikult saavad autod hakata kasutama seda ristmikku tunduvalt varem - juuni lõpus või juuli alguses. Pärast seda jäävad teha vaid väiksemad tööd, näiteks haljastus.

Rocca al Mare ring ehk Haabersti ristmik on olnud aastaid kõige õnnetusterohkem ristmik Eestis. Kuna ristmik on olnud äärmiselt ülekoormatud, ehitatakse sinna 20 miljoni euro eest viadukt ja jalakäijate tunnelid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

