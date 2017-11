"Tänane arutelu läks positiivses võtmes, sest saime ühe laua taga kokku ja proovisime otsa vaadata võimalustele, mida saaks tee juures paremaks teha," rääkis arhitekt-urbanist Elo Kiivet ERR-ile.

"Kohtumisel tuli meile uut ja üllatavat infot, millega me ei olnud kursis, mistõttu siduvaid kokkkuleppeid ei sõlmitud. Räägiti kohtadest, mida võiks üle vaadata ja parandada," lisas ta.

Osapooled leppisid kokku, et kohtuvad uuesti kas reedel või tuleva nädala esmaspäeval.

Kiiveti sõnul on linn tööprojekti juba natuke kohendatud. "Näitab, et linnal suund projekti muutmisele justkui on."

Linnapea Taavi Aas ütles teisipäeval ERR-ile, et muudatuste tegemine Reidi tee puhul sõltub sellest, kas muudatusi on reaalselt võimalik ellu viia.

"Reidi teel on objekte, mille tõttu on trassi kulgemise muutmine keeruline. Küsimus on, kas mõnda mahapöörderada on võimalik vähendada," ütles Aas.