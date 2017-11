EELK valis esmakordselt assessoriks naiskirikuõpetaja

Konsistooriumi eelmisest koosseisust jätkavad assessoritena Marko Tiitus, kelle vastutusalas on haridus. Assessorina jätkab usuteaduse instituudi rektor Ove Sander, kes tegeleb hoolekandetööga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisest koosseisust valiti tagasi ka Kadri Eliisabet Põder, kes tegeleb kiriku rahvusvaheliste suhetega. Temale esitati vastaskandidaadiks Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson, kes aga ei kogunud vajalikku toetust.

Peapiiskop Urmas Viilma sõnul annavad varasemad olijad meeskonnas kindlustunnet.

"Siis on ka konsistooriumis uued inimesed, kes varem sinna ei ole kuulunud. Ma arvan, et selline tasakaal aitabki edasi minna nõnda, et me ei torma, aga et me ka päris seisma ei jää," sõnas Viilma.

Kirikukogu valis kantsleriks Andrus Mõttuse ning uueks assessoriks sai Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder.

"Väga palju on ju õppida ja samas siis ka koostööd teha. Need on kaks märksõna," kommenteeris Melder enda tulevasi kohustusi.

Melder on Järva-Jaani Ristija Johannese kogudust teeninud 14 aastat. Lähimad abilised peavad teda töökaks, kohusetundlikuks ja suure empaatiavõimega inimeseks, kes on aktiivne ka kogukonna tegemistes.

Assessorina on tema töövaldkonnaks misjon ning kiriklik laste- ja noortetöö.

Arvatavasti on aga Melderi assessoriks saamine tema kogudusele suur üllatus, sest kandideerimise jättis ta nende ees saladuseks.

"Ma küll juhtkonnale olen öelnud, et kandideerin ja peapiiskop kutsus, aga ma tõesti ei ole rääkinud sellest rohkem," ütles Melder.

Melder on öelnud, et vaimuliku ametini jõudmine oli tema elus üsna pikk protsess ning huvi selle vastu tekkis pärast ristimist ja leerikooli läbimist. Pärast keskkooli alustas ta koguduses tööd pühapäevakooli õpetajana, lisandusid sekretäri ja raamatupidaja töökohustused.

1996. aastal alustas praegune Järva-Jaani koguduse õpetaja õpinguid EELK Usuteaduse Instituudis, kui tema sõnul ka juba julgemad naised olid selle tee ette võtnud. Mõneaastase õpingu järel kutsuti ta vaimulikutöö praktikale koguduses ning 2001. aastal ordineeriti diakoniks ehk pühitseti ametlikult vaimulikuks.

Mõne aasta järel ordineeris peapiiskop Jaan Kiivit koos kursusekaaslastega Katrin-Helena Melderi koguduse õpetajaks.