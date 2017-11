Riik peab nõukogude ajast pärinevad kasutuseta karjäärid ise korda tegema

Eestis on 170 kaevandust ja karjääri, mis on aastaid seisnud kasutuseta ning on seni korrastamata. Kuna aga enamik selliseid kaevandusi pärineb nõukogude ajast, pole võimalik kindlaks teha nende omanikke ja see tähendab, et riik on sunnitud need ise korda tegema.