Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

Evolutsiooniliselt on linn uudne, vaid ligikaudu 10 000 aastane keskkond ning linnade ning nende asukate arvu plahvatuslikust kasvust võib rääkida alles seoses 250 aastat tagasi alanud tööstusrevolutsiooniga. Autod, rohkelt inimesi, vähe ruumi, lõputu sagimine – see kõik jätab linnast mulje kui ebasoodsast elupaigast. Ometi meelitavad linnad jätkuvalt nii inimesi kui ka loomi.

Ta lisas, et raketikatsetus on provokatsioon ja tõsine oht rahvusvahelisele julgeolekule.

"Ma mõistan karmilt hukka Põhja-Korea uue ballistilise raketi katsetuse. See on järjekordne ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonide rikkumine, mis õõnestab regionaalset ja rahvusvahelist julgeolekut," sõnas alliansi peasekretär Jens Stoltenberg pressiteates.

USA president Donald Trump ütles Valges Majas tehtud pöördumises, et Põhja-Korea raketikatsetus on olukord, millega USA tegeleb.

Luureagentuurid teatasid, et Põhja-Korea on näidanud viimastel päevadel üles ebatavalist aktiivsust, mis viitab võimalikule uuele raketikatsetusele. Samas ei välistatud, et Pyongyang esineb ka lihtsalt provokatsiooniga.

Valge Maja teatas, et USA presidenti Donald Trumpi teavitati raketikatsetusest, kui see oli veel õhus.

USA kaitseministeerium teatas, et rakett lasti välja Sain Ni-st ning see lendas enne Jaapani merre kukkumist umbes tuhat kilomeetrit.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel