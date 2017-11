Iva: valitsuse suur pilt on I-Eesti

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütles ETV saates "Foorum", et eelarvedebatis takerdutakse alati liigselt numbritesse, mitte ei räägita sellest, mida miljardid teevad inimese heaks.

"Räägime ühest eelarvereast ja ühest [aktsiisi]poliitikast ja tahame rääkida väga palju rahast. Aga me peaks rohkem rääkima I-Eestist. See I-Eesti on inimene, innovatsioon, info," ütles Iva.

Iva nõustus, et valitsuse poliitika nn suur pilt koosneb detailidest ja uuel võimuliidul võib mosaiigi kokkupanemine võtta aega.

Küll ei saa Iva sõnul nõustuda sellega, et valitsus ei ole suuri reforme ette võtnud. Iva kinnitas, et valitsus vaatab pikalt ette, teades, et ühiskond vananeb, lapsi sünnib vähem - kümne aastaga jääb 100 000 töötegijat vähemaks.

"Pensionireform, eripensionide lõpetamine, vanemahüvitise reform vaatab pikalt ette. Inimene on meie suur pilt," kaitses Iva end opositsioonipoliitikute eest.