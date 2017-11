Ministeerium: peamine eesmärk on laevakaitsjad kiiresti Eestisse saada

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori Kersti Eesmaa sõnul on peamine eesmärk praegu saada Indias vanglast vabastatud laevakaitsjad võimalikult kiiresti Eestisse. Esimesed avaldused selleks on tema kinnitusel juba esitatud.

Eesmaa selgitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et teisipäev kulus peamiselt sellele, et tegeleda laevakaitsjate olmeküsimustega, näiteks ööbimiskoha leidmise ja isiklike asjade kättesaamisega.

"Nad said kätte telefonid, mis olid meie käes hoiul. Neile prooviti teha kohalikku kõnekaarti, et nad saaksid lähedastega rääkida, kahjuks see ei osutunud nii kiiresti võimalikuks. Aga praegu nad peaksid olema hotellis, kus on olemas wifi ja vähemalt sotsiaalmeedia vahendusel nad peaksid saama lähedastega suhelda," kinnitas Eesmaa.

Tema sõnul on välisministeeriumi praegu ainult üks väga konkreetne eesmärk. "Me tahame, et mehed saaksid hästi kiiresti naasta Eestisse. Ja sellega me tegeleme. Ühelt poolt alati sellise bürokraatliku asjaajamise juures tuleb tagada, et taotlused oleks esitatud õigesse kohta, õiges vormis ja sellega on täna saatkond väga aktiivselt tegelenud," selgitas ta.

Eesmaa kinnitusel on esimesed taotlused saatkond juba esitanud. Ta märkis, et lisaks bürokraatlikule poolele tuleb tagada see, et India pool ei oleks taotluste rahuldamise vastu. Sellepärast lendab välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk Indiasse ja asub seal juba kolmapäeval kohtumisi pidama.

Seda, kas vangis olnud laevakaitsjatel on võimalik alusetu kinnipidamise eest küsida ka kompensatsiooni, on Eesmaa sõnul vara öelda.

"Seda on mehed ka meie käest varem küsinud ja me oleme alati öelnud, et selles küsimuses peavad nad pöörduma advokaatide poole, kes teavad India õigussüsteemi, kuidas seal selliseid asju saab taotleda," rääkis Eesmaa.

Tema sõnul tuleb ära oodata kohtuotsus, mida ei ole saanud veel lugeda ei ministeerium ega ka vastaspool.

"Meie esimene eesmärk on saada mehed Eestisse ja loodame, et edasikaebust seekord ei tule ja siis sealt edasi saab tegeleda sellega, kas on võimalik taotleda kompensatsiooni ebaõiglase vanglasviibimise eest," lisas ta.

See, kas Eesti riik mehi selles protsessis aitab, sõltub Eesmaa sõnul avalduse esitajast. Tavaliselt peab Eesmaa sõnul avalduse esitama inimene ise advokaatide vahendusel.

Laevakaitsjate suhtlemine lähedastega on veel keeruline

Teisipäeval vanglast välja pääsenud laevakaitsjad kohtusid teisipäeval Eesti konsuliga Indias Mats Kuuskemaaga.

14 Eesti kodaniku tervis on senistel andmetel hea, nad said kätte oma isiklikud asjad ja majutuse.

Teisipäeval sõitis Eestist Indiasse välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk, kelle ülesanne on aidata vanglast vabastatud laevakaitsjate elukorraldust ja korraldada kojutoomine. Seda viimast juhul, kui India prokuratuur kohtuotsust edasi ei kaeba.

Chennaisse jõuab Kolk kolmapäeva hommikul, kus kohtub vabastatud eestlastega ja püüab seejärel välja selgitada, millised on edasised protseduurid.

Laevakaitsja Lauri Aderi ema Maret Veikat rääkis päeval "Aktuaalsele kaamerale", et mõistab, et kahe aasta jooksul võib poja telefon enam mitte töötada, mistõttu telefoniühendust pidada ei saa, kuid loodab, et pojal on võimalik teiste laevakaitsjatega mitmepeale kas või üht telefoni kasutada.

Peamiselt on Veikat poja kohta saanud infot meedia kaudu.

Teisipäeva õhtul sai "Aktuaalne kaamera" sotsiaalmeedia vahendusel kontakti ühe vabanenud laevakaitsja, Dmitri Pappeliga, kes kirjutas: "Saime just oma asjad laost kätte. Peaaegu kõik asjad on alles. Mis on päris hea, India kohta. Ootame asekantsler Kolgi lendu. Hakkame arutama meie tagasilennu küsimust."