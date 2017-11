Näitusel domineerib professionaalne töömahukus ja raske on hinnata, kas see on praegune Euroopa suundumus või kajastub selles pigem kuraatori maitse.

Evolutsiooniliselt on linn uudne, vaid ligikaudu 10 000 aastane keskkond ning linnade ning nende asukate arvu plahvatuslikust kasvust võib rääkida alles seoses 250 aastat tagasi alanud tööstusrevolutsiooniga. Autod, rohkelt inimesi, vähe ruumi, lõputu sagimine – see kõik jätab linnast mulje kui ebasoodsast elupaigast. Ometi meelitavad linnad jätkuvalt nii inimesi kui ka loomi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, hommikupoolikul sajab mitmel pool lund või lörtsi, keskpäevaks sajuvõimalus väheneb. Õhtul jõuab Kagu-Eestisse juba uus lörtsisajuala. Puhub lõunakaare tuul 5 kuni 11, saartel puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on +1 kuni +5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on Eestis pilves ilm, sajab lörtsi ja lund, rannikul ka vihma. Kohati on udu. Kagu- ja lõunatuul puhub 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, öö hakul Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

