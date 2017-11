Inimene on ikka kärsitu. Oma kärsitust väljendab ta pahatihti järelemõtlematul viisil, millel ei ole mitte mingisugust teaduslikku alust. Võtame näiteks liikluse. Kui fooris süttib punane tuli, siis võtavad autod end foori taha ritta peaaegu et minimaalselt võimalike vahemaadega, hea kui on meetrike kaitseraudade vahet.

Aju on plastiline. Selles pole mingit kahtlust. Samas napib tõendeid, et töömälu treenimisest või malemängu õppimisest oleks kasu kuskil mujal, kui konkreetse ülesande lahendamisel, nendivad Briti teadlased.

Samas ei ole kõik kohalikud inimesed piirkonnast lahkunud. Osad neist on öelnud, et ootavad seni, kuni laava hakkab nende poole liikuma.

Denpasari lennujaama kasutavad igal aastal miljonid inimesed ja see on peamine Balile sisenemise koht.

Võimud hoiatasid turiste, et lennujaamas on tõenäoliselt väga pikad ootamisjärjekorrad, sest hulk lende on vahepeal ära jäänud. Denpasari lennujaama pressiesindaja Ari Ahsanurrohimi sõnul tühistati teisipäeval üle 440 lennu, mis mõjutas ligi 60 000 reisijat. Umbes sama palju reisijaid ei saanud saarelt lahkuda ka esmaspäevaal.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel