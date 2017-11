Rakverre kerkib sauna ja jõusaaliga kirik

Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen rääkis Virumaa Teatajale, et uut kirikuhoonet on kogudusel vaja ennekõike seetõttu, et 1933. aastal valminud praegune pühakoda on amortiseerunud ning väikeseks jäänud.

Uue kirikuhoone ehitamiseks korraldati arhitektuurikonkurss, et see miljööväärtuslikku piirkonda sobituks ja moodustaks toimiva ansambli naabrite ehk Kaurikooli, tulevase Pärdi kontserdimaja, Rakvere gümnaasiumi ja võimaliku riigigümnaasiumiga.

Esialgse eelarve kohaselt läheb uue kirikuhoone ehitamine maksma 1,1 miljonit eurot ning veidi üle poole sellest ehk 600 000 eurot on juba koos.

Kõige optimistlikuma stsenaariumi kohaselt võiks Karmeli kogudus uues kirikus juba 2018. aasta jõuluteenistusel kokku saada, kuid realistlikum on, et hoone valmib 2019. aasta jõuludeks.

Rakvere Karmeli kogudus kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu. Kiriku sisevaade Autor: Eskiis