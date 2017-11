Evolutsiooniliselt on linn uudne, vaid ligikaudu 10 000 aastane keskkond ning linnade ning nende asukate arvu plahvatuslikust kasvust võib rääkida alles seoses 250 aastat tagasi alanud tööstusrevolutsiooniga. Autod, rohkelt inimesi, vähe ruumi, lõputu sagimine – see kõik jätab linnast mulje kui ebasoodsast elupaigast. Ometi meelitavad linnad jätkuvalt nii inimesi kui ka loomi.

Eksperdid on prognoosinud, et 81-aastane kuningas Salman loovutab trooni oma pojale juba lähiajal.

Saudi Araabia prokuratuur on juba varem teatanud, et mitmed reidi käigus kinni peetud isikud pääsevad peagi vabaks, kuid vähemalt viie inimese vastu esitatakse ametlikud süüdistused. Hetkel pole veel teada, kes täpsemalt süüdistuse saavad,

Üks vabastatutest on ka kroonprintsi peamiseks rivaaliks peetud prints Mutaib bin Abdullah, kes on eelmise, 2015. aastal surnud kuninga Abdullah' poeg. Prints Mutaib juhtis varem siseministeeriumi relvaüksusi.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel