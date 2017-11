Aab: Patarei vajab poliitilist otsust

Evolutsiooniliselt on linn uudne, vaid ligikaudu 10 000 aastane keskkond ning linnade ning nende asukate arvu plahvatuslikust kasvust võib rääkida alles seoses 250 aastat tagasi alanud tööstusrevolutsiooniga. Autod, rohkelt inimesi, vähe ruumi, lõputu sagimine – see kõik jätab linnast mulje kui ebasoodsast elupaigast. Ometi meelitavad linnad jätkuvalt nii inimesi kui ka loomi.

Peaminsiter Jüri Ratas on öelnud, et Patarei kordategemine maksab umbes 100 miljonit eurot, samuti võiks tema arvates korraldada merekindluse tuleviku teemal rahvusvahelise ideekonkursi.

"Kui me hakkame arendama, siis on küsimus selles, kas selle raha leiab riik koostöös kodanikualgatusega või kaasates erainvestori, mis oleks ehk kiirem idee, kuid sel juhul peab patarei jääma avatuks, ühiskondlikuks kasutuseks ja osa erasektori ärihuvide kasutusse," arvas Aab.

"Kuna pind on 29 000 ruutmeetrit, siis kindlasti peaks olema üks tuumikarendaja, kes võiks arvesse võtta ka avalikud huvid. Ja põhiline on ikkagi rahanumber," nentis ta.

Tema sõnul on võimalus hakata arendama ja kaardistada avaliku huvi, sest sellest on huvitatud muuseumid ja ka MTÜ-d, kes tahavad selles osaleda.

Aabi sõnul on patarei praegu RKAS-i valduses. "Muidugi võib kõiges süüdistada aktsiaseltsi aga kindlasti on vaja poliitilist otsust ja kõigepealt raha suhtes," ütles Aab.

Aab rääkis "Terevisioonis", et see ainulaadne kompleks ei ole kõige paremas seisus ning kuigi ideid on, siis ei ole suudetud neid seni rakendada.

Riigihalduse minister Jaak Aab on seisukohal, et Patarei merekindlus vajab poliitilist otsust, kuid selle arenduses taandub kõik rahale.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel