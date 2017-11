Küsitlus: soomlaste toetus NATO-ga liitumisele aastaga langes

MTS on parlamendi alaline komisjon, kuid kuulub kaitseministeeriumi haldusalasse. Selle töös osalevad lisaks parlamendiliikmetele nii sise- kui ka väliseksperdid muu hulgas riigikaitse ja kriisiolukordade haldamise vallas.

NATO-liikmesust toetas 22 protsenti küsitletutest, aasta tagasi oli näitaja 25 protsenti. Yle rõhutas, et muutus on statistilise vea piires ehk uuring ei näita kindlalt, et toetus on vähenenud. Küsitluse statistiline viga on 3,2 protsenti.

Uuringu andmeil suurenes NATO-liikmesusele vastu olevate soomlaste osakaal. Tänavu ütles küsitletutest 62 protsenti, et on NATO-ga liitumisele vastu. Eelmisel aastal oli näitaja 61 protsenti.

Küsitletutest 17 protsenti seisukohta ei võtnud.

EL-i mõju Soome julgeolekule pidas positiivseks 60 protsenti küsitletutest, mullu oli see 58 protsenti.

Kõige rohkem pelgavad soomlased riigist väljaspoolt tulevaid ohte. Nimekirja tipus on põgenikekriis, mis valmistas muret küsitletutest 83 protsendile. Teisel kohal oli rahvusvaheline terrorism 81 protsendiga ja kliimamuutus 75 protsendiga. Eelmisel aastal olid näitajad vastavalt 85, 75 ja 71 protsenti.

Uuringu teostas ettevõte Taloustutkimus. Uuringu raames küsitleti 22. septembrist 10. oktoobrini 1001 inimest, kes olid 15-79-aastased.