Putini tütre isikut kinnitanud kolleeg võttis oma sõnad tagasi

Maailma akrobaatilise rock'n'rolli konföderatsiooni (WRRC) asepresident Manfred Mohab, kes pühapäeval kinnitas uudisteagentuurile Reuters, et Venemaad esindava tantsija Jekaterina Tihhonova näol on tegu president Vladimir Putini noorema tütrega, võttis hiljem uudisteagentuuriga ühendust ja väitis, et kuulis küsimust valesti ning ei saa kinnitada, et teab, kes on Putini tütar.

Tegemist on viimase kahe aasta jooksul juba teise korraga, kui Reuters viitab oma Putini tütrest rääkivas uudises konkreetsele inimesele, kes aga pärast uudise avaldamist oma sõnad tagasi võtab.

Reuters rääkis Mohabiga pühapäeval toimunud tantsuürituse ajal ning mees rääkis, et tunneb Tihhonovat hästi seoses konföderatsiooni korraldustööga.

Küsimusele, kas ta teab, et Tihhonova on Putini tütar, vastas ta: "Jah, ma tean teda, loomulikult." Kui temalt küsiti sama küsimus teist korda, siis ta noogutas ja ütles "jah".

Kreml ja Tihhonova ise Reutersi päringutele ei vastanud.

Pärast seda, kui Reuters teisipäeval artikli avaldas, helistas Mohab uudisteagentuuri ja ütles: "Ma ei saa kinnitada, et ma tunnen härra Putini tütart. Mul ei ole nendega mingit pistmist."

Küsimusele, miks ta varem siis ütles, et Tihhonova on Putini tütar, vastas asepresident järgnevalt: "Uskuge mind, seal saalis oli nii kõva müra, et paljudest asjadest ei saanud ma aru ja paljude asjade puhul mulle tundus, et ma ei saanud õigesti aru. Seega pole kindel, et ma andsin teile õiged vastused."

Mohab lisas, et tal oli probleeme kuulmisega. "Ma olen kindel, et me saime mõnest asjast valesti aru."

Gazprombanki asejuht Andrei Akimov ütles juba 2015. aastal Reutersile, et Tihhonova on Putini tütar, kuid hiljem ta taganes oma sõnadest. Samas sai Reurters tookord väitele kinnituse ka kahelt anonüümseks jääda soovinud allikalt.

Pärast tollase uudise avaldamist teatas Akimov, et ta on "üllatunud ja hämmingus" temale omistatud tsitaatide tõttu ning et ta pole midagi sellist öelnud.

Teisipäevast uudist puudutavale kommentaarisoovile Akimov ja Gazprombanki pressiesindaja ei vastanud.

Putin on tuntud oma eraelu äärmise salastatuse poolest ning on hoidnud oma kaht tütart - Mariat ja Jekaterinat - avalikkuse vaateväljast eemal.

Kuigi Jekaterina isiku asjus on meedias üldiselt üksmeelele jõutud, pole Tihhonova ise seda kunagi kinnitanud. Samuti pole seda teinud Kreml ja keeldumist on põhjendatud seisukohaga, et presidendi lähisugulaste eraelu ei kommenteerita.