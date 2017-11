Briti ametnikud ütlesid teisipäeval Briti päevalehtedele, et EL ja Britid sõlmisid esialgse kokkuleppe selles, kui palju raha peab Suurbritannia EL-ile eelarvekohustuste katteks maksma, vahendas portaal EUobserver.

Väidetavas leppes sätestatud summa väljaanniti erines, kuid see jäi 40-55 miljardi euro vahele. Arvud erinesid osaliselt põhjusel, et Ühendkuningriik peaks summa maksma järgmise 40 aasta jooksul osadena, mitte ühe suure väljamaksena.

Briti allikas ütles päevalehele The Times, et kui Briti peaminister Theresa May teatab leppest 4. detsembril Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, siis ütleb peaminister, et Suurbritannia tasub EL-ile arved "siis, kui on nende (arvete) maksetähtaeg".

EL-i pealäbirääkija Barnier tõrjus lehtedes esitatud väiteid ja nimetas neid kuulujuttudeks.

14.-15. detsembrini toimuval EL-i tippkohtumisel "loodan, et saan Euroopa Ülemkogule teatada, et oleme suutnud vahepeal selle leppe läbi rääkida", lausus Barnier kolmapäeval Berliinis.

Briti valitsuse pressiesindaja keeldus lepet teisipäeval kinnitamast.

"Intensiivsed kõnelused Suurbritannia ja Euroopa Komisjoni vahel leiavad sel nädalal Brüsselis jätkuvalt aset ajal, mil me üritame jõuda leppeni," ütles esindaja.