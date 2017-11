Inimene on ikka kärsitu. Oma kärsitust väljendab ta pahatihti järelemõtlematul viisil, millel ei ole mitte mingisugust teaduslikku alust. Võtame näiteks liikluse. Kui fooris süttib punane tuli, siis võtavad autod end foori taha ritta peaaegu et minimaalselt võimalike vahemaadega, hea kui on meetrike kaitseraudade vahet.

Aju on plastiline. Selles pole mingit kahtlust. Samas napib tõendeid, et töömälu treenimisest või malemängu õppimisest oleks kasu kuskil mujal, kui konkreetse ülesande lahendamisel, nendivad Briti teadlased.

Viimase kümne aasta lõikes on Eesti madalaimad palgad olnud pigem Kagu-Eestis ja Jõgevamaal. Viimastel aastatel on maakondade lõikes madalamad palgad ka suursaartel, sel aastal on esimest korda madalaim kuupalk saarlastel, kellele järgnevad hiidlased.

Tema sõnul on ette nähtud ka võimalus, et riik loobub tagasimaksenõudest.

"On selline võimalus ette nähtud anda tagatiseta rahalist abi, inimene kirjutab selleks taotluse. Ette on nähtud, et 90 päeva jooksul pärast Eestisse tagasi jõudmist maksab inimene selle riigile tagasi," ütles Eesmaa.

