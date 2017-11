Eesti välisministeerium hoiatas Bali vulkaani eest juba septembris

Välisministeeriumil on andmed Indioneesias Bali saarel üle saja inimese, keda SMS-ide teel olukorrast teavitatakse, kuigi neil on lennuühenduse ja aktiveerunud vulkaani kohta võimalus hankida ka kohapeal infot.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori Kersti Eesmaa ütles ERR-i uudisteportaali saates "Otse uudistemajast" usutluses Ainar Ruussaarele, et välisministeeriumi kodulehel on registreerunud üle sadakond inimest, kuid Eesti elanikke on seal kindlasti veel, sealhulgas lapsi. Otsest ohtu vulkaan saarel olevatele turistidele ei kujuta.

Eesmaa rääkis, et välisministeerium hoiatas Agungi vulkaani eest juba septembris, kuid inimesed otsustavad ise, kas reisi ära jätta või mitte. "On võimalik hoiatada ka orkaanide puhul, kuid mõned loodusnähtused, näiteks maavärinad, on raske prognoose anda."

Statistika põhjal reisimine viimastel aastatel statistiliselt ohtlikumaks muutunud ei ole, küll aga on Eesmaa sõnul tõusnud inimeste ohutunnetus, sealhulgas on näiteks terrorism tulnud Eestile järjest lähemale.

Eesmaa rääkis, et välisministeerium ei aita välismaale hätta sattumise korral ainult Eesti kodanikke, vaid ka nn halli passi ja elamisluba omavaid inimesi, sealhulgas neid, kes on välismaal kuriteo eest vahistatud. "Viimane on üks meie kliendigrupp, jälgime, et oleks tagatud kaitse ja rahuldavad kinnipidamistingimused."

Konsulaarosakonna peadirektor selgitas, et Euroopa Liidu riikide kodanikel on õigus saada abi ükskõik millisest liikmesriigi saatkonnast. Ta lisas, et statistiliselt vajav välismaa abi 4,5 Eesti inimest päevas, neist kaks on dokumendi kaotamised, muud teistsugused juhtumid.