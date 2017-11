Graafikud: madalad palgad liikusid Kagu-Eestist saartele

Viimase kümne aasta lõikes on Eesti madalaimad palgad olnud pigem Kagu-Eestis ja Jõgevamaal. Viimastel aastatel on maakondade lõikes madalamad palgad ka suursaartel, sel aastal on esimest korda madalaim kuupalk saarlastel, kellele järgnevad hiidlased.

Statistikaamet teatas, et Eesti keskmine palk kerkis tänavu kolmandas kvartalis 2101 euroni. Maakondade lõikes on numbrid pisut madalamad, sest maakondade keskmise kuupalga arvutusmeetod on erinev. Sellegi poolest saab andmetest ilmeka võrdluspildi.

Ka 2015. ja 2016. aastat vaadates on märgata, et saared kuuluvad kõige madalama palgataseme gruppi.

2015. aasta. Kõige madalam brutokuusissetulek oli 2015. aasta kolmandas kvartalis Põlvamaal – 772 eurot. Kõige kõrgem kuupalk oli Tallinnas – 1190 eurot. Kusjuures Tallinna kuupalk on kõrgem kui Harjumaal keskmiselt, umbes 25 euro võrra. Kui võrrelda maakondade andmeid Eesti keskmise palgaga ehk 1045 euroga, värvuks vaid Harjumaa roheliseks ning ülejäänud maakonnad jääksid piiri alla.

2016. aasta. Kõige madalam brutokuusissetulek oli 2016. aasta kolmandas kvartalis Põlvamaal – 808 eurot. Kõige kõrgem kuupalk oli Tallinnas – 1280 eurot. Taaskord on Tallinna kuupalk kõrgem kui Harjumaal keskmiselt, umbes 30 euro võrra. Kui võrrelda maakondade andmeid Eesti keskmise palgaga ehk 1119 euroga, värvuks vaid Harjumaa roheliseks ning ülejäänud maakonnad jääksid piiri alla.

Pisut suurenev ebavõrdsus

Vaadates kümne aasta perspektiivi, on näha, et keskmise ja madalaima kuupalga (sõltuvalt aastast Põlva-, Valga-, Jõgeva-, Lääne-, Võru- või Saaremaa) vahe kõrgeimast palgast (Tallinn) on ajapikku suuremaks kasvanud.

Kõik kuude lõikes esitatud andmed on võetud võrdluse loomiseks III kvartali kohta.