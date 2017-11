Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja kinnitas ERR-i uudisteportaalile, et "kaarditootja Gemalto teavitas kirjaga PPA-d, et 2. detsembrist on PPA-l uus Gemalto kontaktisik". Kes on uus kontaktisik, ei soovinud PPA esindaja öelda. Tänaseks on Lehmann ka oma postituse Linkedinis kustutanud.

Siiamaani esindas Eestile ID-kaarte tarniva suurkorporatsiooni Gemaltot suhtluses Eesti riigiga selle Eesti tütarettevõtte TRÜB Baltics AB tegevjuht Andreas Lehmann. Lehmann esines 22. novembril meedias väitega, et ta informeeris Eesti riigiameteid ID-kaardi turvariskist juba 15. juunil ehk oluliselt varem kui Eesti ametivõimud väitnud.

Eesti ametivõimud lükkasid Lehmanni väited resoluutselt tagasi ning kinnitasid, et nad said hoopis Tšehhi teadlastelt vastava info 30. augusti hilisõhtul ning pöördusid seejärel ise Gemalto poole.

Hiljem möönis Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) eID valdkonna juht Margus Arm, et tal oli 15. juunil telefonivestlus Lehmanniga, kuid mehe vihjed olid nii ebamäärased, et neid ei saanud pidada küberintsidendist või ID-kaardi turvariskist teavitamiseks.

Lehmanni avaldust kritiseeris kõige teravamalt president Toomas Hendrik Ilves, kelle hinnangul oli Lehmanni sõnavõtt rassistlik, et mitte öelda natsistlik.

Aastaid Eestis elanud Andreas Lehmann on ka Šveitsi aukonsul Eestis. Temalt endalt ei õnnestunud ERR-il kolmapäeval kommentaari saada.