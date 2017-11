"Loomulikult me jätkame (gaasi) tarnimist ja nemad ostmist. Ja uued projektid nagu Nord Stream 2 - see ei ole meie, vaid Euroopa partnerite algatus, pean silmas Euroopa ettevõtteid, kes vaatamata poliitilistele tuultele ja õiguslikele kaitsekraavidele, mida üritatakse projekti teele kaevata, on jätkuvalt ustavad olemasolevatele lepingutele ja see projekt areneb," ütles Tšižov teleusutluses.