72-aastane Praljak oli üks kuuest Bosnia horvaadist poliitikust ja väepealikust, kes on kohtu all Balkani sõdade ajal aset leidnud tegudega seoses. Nimetatud isikud on viimased kohtualused, kelle asjus 1993. aastal ÜRO poolt ellu kutsutud ICTY otsused langetab, vahendasid BBC ja Reuters.

Praljak mõisteti juba 2013. aastal 20 aastaks vangi seoses Mostari idaosas toimunud sõjakuritegudega. Kohus leidis, et ta oli otseselt vastutav kuritegude eest, mida horvaatide üksused sooritasid umbes 30 omavalitsuses Bosnia moslemite vastu.

Kui talle kolmapäeval otsust ette loeti ja selgus, et 2013. aastal langetatud kohtuotsus jääb kehtima, teatas Praljak kohtunikule, et võttis just mürki.

Püsti tõusnud mees tõstis oma käe suu juurde, kallutas pea taha ning paistis, et ta jõi klaasist midagi, mis tema advokaadi sõnul oli mürk.

Seejärel teatas Praljak, et ta ei ole sõjakurjategija ning et ta ei ole otsusega nõus.

Kohtunik andis koheselt korralduse kardinad ette tõmmata ja istung peatada.

BBC ajakirjaniku Anna Holligani sõnul oli kohtusaalis sel hetkel palju segadust - kuulda oli kohtuniku sõnu, et Praljaki poolt kasutatud klaas tuleb tallele võtta, samal ajal oli kuulda, kuidas keegi teatas, et kiirabi on kohale kutsutud.

Horvaatia riigitelevisioon teatas, tuginedes allikate sõnadele, et Praljak suri Haagis haiglas.