Trumpi Twitteri-konto edastas moslemivastaseid videoid

Esimeses videos, mille postitas Twitterisse rühmituse Britain First asejuht Jayda Fransen ja mida Trump jagas, on näha väidetavalt moslemist migranti, kes ründab karkudega meest, vahendas BBC.

Järgmises kahes videos on näha samuti inimesi, kes Franseni väitel on moslemid.

Rühmituse Briatin First asutasid 2011. aastal paremäärmusliku Briti Rahvuspartei (BNP) endised liikmed.

Rühmitus on pälvinud sotsiaalmeedias tähelepanu vastuoluliste postitustega, mis näitavad nende sõnul Suurbritannia islamiseerumist.

Rühmitus on pannud oma liikmeid valimistel kandideerima immigratsiooni- ja abordivastaste sõnumitega, kuid neid ei ole siiani edu saavutanud.

Postitused, mida Donald Trumpi Twitteri-kontol jagati:

VIDEO: Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches! pic.twitter.com/11LgbfFJDq

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP