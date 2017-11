Maxima lühendab kaupluste lahtiolekuaegu jõuluperioodil, muutes nende avamise ja sulgemise kellaaegu ühe kuni viie tunni võrra. 1. jaanuaril 2018 jäävad kõik kauplused suletuks.

"See otsus on kuldne kesktee ostjate ja töötajate huvide vahel. Täpsemalt, kliendid saavad neile sobival ajal kõik vajalikud ostud ära teha, meie töötajad – pühendada pühade ajal rohkem aega iseendale ja oma lähedastele," selgitas Maxima Eesti juhatuse esimees Vygintas Šapokas.

Rimi pressiesindaja Katrin Bats ütles, et Rimi kauplused on pühade ajal avatud tavapärasest lühema graafikuga. "Mõned kauplused on ka 25.detsembril ja 1.jaanuaril suletud. Otsus on tehtud vastavalt kaupluste asukohale ja eelnevate aastate kogemusele tuginedes," lausus Bats.

Näiteks on Batsi sõnul teiste hulgas suletud neil päevil kesklinna kauplused Tornimäe Tallinnas ja Tartu kesklinna mini-Rimi.

Bats rääkis, et enamik Rimi kaupluseid avab uue aasta esimesel päeval uksed alates kella 12-st.

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots ütles, et Prisma kauplused on 24. ja 31. detsembril avatud kell 8-21.

1. jaanuaril on Prisma kauplused avatud kell 12-23.

"Kauba kojuveoteenus on tulenevalt DPD süsteemist 24. detsembril ja 1. jaanuaril suletud," sõnas Piret Lankots.

Šapokase sõnul on otsuse aluseks pühadeperioodide töötajate tagasiside ja klientide käitumise analüüs.

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido sõnul on Coop Eesti 19 piirkondlikku ühistut planeerinud oma kaupluseid pühade ajal avada erinevalt. "Iga Coop Eesti ühistu teeb kaupluste lahtiolekuaegade otsuse oma kohalike klientide ootustele ja harjumustele vastavalt ning arvestades samal ajal ka sellega, et meie inimesed saaksid lähedastega pühasid tähistada," rääkis Miido.

Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik ütles, et 24. detsembril on üle Eesti kõik Selveri kauplused avatud kella 19-ni. 25. ja 26. ning ka 31. detsembril on kõik Selveri kauplused avatud 9:00-21:00.

1.jaanuaril on Selveri kauplused üle Eesti avatud kell 12:00-21:00. "Eelnevatel aastatel oleme täheldanud, et paljud inimesed soovivad siiski uue aasta esimesel kalendripäeval toidupoes käia seega otsustasime sellel aastal enda kaupluse uksed avatuks jätta," põhjendas Vaserik.