Lisaks peeti sama kriminaalmenetluse raames kinni veel üks inimene, keda on alust kahtlustada Soormi ja Tuvi kuritegudele kaasa aitamises. Tuvi oli eelmise aastani HKScan Estonia seakasvatusdivisjoni direktor ja HKScanile kuuluva Rakvere Farmide juhatuse liige.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber selgitas, et seni kogutud tõendite järgi on alus Soormi ja Tuvi kahtlustada ettevõttele kahjulike tehingute tegemise läbi usalduse kuritarvitamise ning kokku ligi pooleteise miljoni euro omastamises ning samas ulatuses rahapesus.

"Esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid. Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle kolme miljoni euro. Tänaseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara," lisas prokurör Veber.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo menetlustalituse juhi Ülav Kalfi sõnul sai politsei avalduse võimalike rikkumiste kohta aktsiaseltsi esindajatelt, kes teostasid ettevõttes sisejuurdlust.

"Ettevõtte normaalse toimimise huvides ning kahju tekkimise riskide vähendamiseks on tähtis, et igal ettevõttel oleksid välja töötatud järelevalvemehhanismid. Sellega saaks ettevõte ise rikkumisi ära hoida või need juba varakult tuvastada ning olukorda sekkuda. Kõnealune juhtum on hea näide sellest, kuidas ettevõte selgitab ise rikkumised välja, fikseerib need ning teeb koostööd politseiga. Tugev kontroll ettevõttes aitab kaasa selgitada välja omakasupüüdlikud töötajad ning vähendab võimalikke riske,“ lisas Kalf.

Tema sõnul võivad asutuse enda järelevalve käigus selguda probleemid, mis muidu ei pruugiks politsei vaatevälja jõuda.

Kolmapäeval teostati erinevates Eesti linnades kahtlustatavate elu- ja töökohtades läbiotsimisi. Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ning seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Teet Soorm on majandusminister Kadri Simsoni elukaaslane. "Kahtlusaluste ring võib laieneda, kuid pole mingit alust Simsonit sellega seostada," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas BNS-ile. Simson ise pole seni soovinud juhtunut ajakirjandusele kommenteerida.

HKScan andis sisejuurdluse materjalid politseile üle

HKScan alustas eelmise aasta novembris ettevõttesisest juurdlust oma Baltikumi äritegevuse üle, mille eesmärk oli tagada, et Baltikumi äripiirkondades on järgitud hea juhtimistava põhimõtteid ja HKScani käitumisjuhiseid, seisab ettevõtte kolmapäevases pressiteates.

2016. aasta detsembris tuvastas sisejuurdlus, et endised HKScan Baltikumi juhtkonna liikmed on seotud mitmete HKScani koostööpartneritega ning on süstemaatiliselt toime pannud tõsiseid rikkumisi, mis on vastuolus HKScani käitumisjuhiste ja hea juhtimistava põhimõtetega. Seoses leituga lõpetati töö- või juhatuse liikme lepingud nelja juhtkonna liikmega.

"Sisejuurdlus selgitas välja, et kõnealuseid rikkumisi on vaja põhjalikumalt uurida, mistõttu pöördusime uurimismaterjalidega politsei poole. Praegusel hetkel me antud teemat rohkem ei kommenteeri ning laseme politseil rahus oma tööd teha,“ selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

"Meie jaoks on oluline tagada, et juhime oma ärisid läbipaistvalt, järgides hea juhtimistava põhimõtteid ning HKScani käitumisjuhiseid. Kodumaise sea- ja linnulihatootmine on meie Baltikumi äritegevuse üks alustalasid. Jätkame kindlalt investeerimisega algtootmisse, eesmärgiga kasvatada Eestis nii sea- kui linnuliha isevarustatuse taset," lisas Mere.

Pärast HKScani käitumisjuhiste rikkumise tuvastamist on HKScan tegelenud Eestis mitmete töö- ja juhtimisalaste praktikate arendamisega. Lisaks parendame tööandja ja töötajate vahelist suhtlust ja koostööd, teatas ettevõte.