Vene võimud hakkavad uurima, kas tsaariperekonna tapmine oli "rituaalmõrv"

Venemaa juurdluskomitee teatas, et hakkab muuhulgas uurima võimalust, et tsaar Nikolai II ja tema perekond hukkusid "rituaalmõrva" käigus. Inimõigluslased ja Venemaa juudiorganisatsioonid aga on väljendanud oma hämmingut, et võimud vanale andisemiitlikule vandenõuteooriale sellist tähelepanu osutavad.

Venemaa viimane tsaar Nikolai II ja tema perekond pandi pärast riigipea troonist loobumist 1917. aastal koduaresti. 1918. aasta 17. juulil lasti ta koos oma naise ja viie lapsega bolševike poolt maha Jekaterinburgis asuva Ipatjevi maja keldris. Venemaal on aga aastakümneid levinud erinevad vandenõuteooriad tsaariperekonna tapmise kohta ning üks neist väidab, et tsaariperekonna tapmist juhtinud bolševik Jakov Jurovski, kes oli väidetavalt juudi päritolu, organiseeris hukkamise "rituaalmõrvana, et hävitada õigeusklikku Venemaad", vahendasid Moscow Times, Meduza ja Lenta.

2000. aastal kuulutas Vene õigeusu kirik Nikolai II ja ta perekonna pühadeks märtriteks.

Kuigi ajaloolased on neid väiteid pidanud tüüpiliseks näiteks vandenõuteooriast ja antisemiitlikust vaenuõhutamisest, on teema uuesti esile kerkinud seoses Vene õigeusu kiriku komisjoniga, mis tsaariperekonna mõrvamise asjaolusid uurib ning mille tõttu alustas ka juurdluskomitee 2015. aastal uut uurimist.

Väidetavalt on mitmed kirikukomisjoni liikmed, sealhulgas ka president Vladimir Putini vaimulikuks nõuandjaks peetud piiskop Tihhon, arvamusel, et tegu oli "rituaalmõrvaga". Analüütikute sõnul aga näitab uurimise alustamine seda, kuivõrd kiirelt on suurenemas Vene õigeusu kiriku mõju ülejäänud ühiskonnas.

Teemaga seoses leidis esmaspäeval aset ka konverents, kus juurdluskomitee esindaja Marina Molotsova kinnitas, et paari aastal jooksul on tehtud 34 kohtuekspertiisi seoses Jekaterinburgi piirkonnast leitud säilmetega. "Korraldatakse psühholoogiline ja ajalooline ekspertiis, et teha selgeks, kas tegu võis olla rituaalmõrvaga," lisas ta.

Venemaa juudikogukondade föderatsioon teatas hiljem esmaspäeval, et selliste väidete näol on tegu šokeeriva antisemiitliku müüdi levitamisega.

"Me kõik arvame, et see on absoluutselt vastuvõetamatu," selgitas föderatsiooni kõneisik Boriss Gorin, kelle sõnul on organisatsioon eelkõige šokeeritud selliste vihjete täieliku absurdsuse tõttu.