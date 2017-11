Iraani kullaärimees annab USA kohtus tunnistusi Türgi korruptsiooni kohta

Kohtuasjas, milles Türgi riigile kuuluva Turkiye Halk Bankasi ASi asejuhti Mehmet Hakan Atillat süüdistatakse Zarrabiga koos konspireerimises, et pesta Iraani raha ja liigutada seda USA finantssüsteemi kaudu, on Zarrab peamine tunnistaja, vahendasid Bloomberg ja New York Times.

Zarrab on end süüdi tunnistanud ja teeb koostööd USA võimudega.

Lisaks Zarrabile ja Atillale on kohtu all veel seitse isikut, keda süüdistatakse miljardi dollari mahuga skeemis, kus Iraanile kehtestatud sanktsioone eirates smugeldati nafta eest kulda.

"Atilla ja tema valed mängisid võtmerolli Iraanile USA dollaritele ja USA pankadele ligipääsu andmises," ütles USA abiadvokaat David William Denton Jr. "Iraan ei vajanud sõdureid. Iraan vajas pankurit".

Tema sõnul lollitasid Atilla ja tema kaasosalised USA valitsust ning varjasid oma valesid miljonite dollariteni ulatunud altkäemaksudega Türgi kõrgetele ametnikele, kelle hulgas oli ka toonane Türgi majandusminister. Kohtudokumentides on selle ministrina välja toodud Mehmet Zafer Caglayan.

Dentoni sõnul tunnistab Zarrab Atilla vastu ja räägib loo ausalt ära.

"Tunnistusega tõmmatakse kardin eest tõeliselt globaalse ulatusega pettuselt," lubas ta.

Zarrabi koostööle minek USA võimudega pingestab veelgi USA-Türgi suhteid, eriti juhul, kui Zarrab paljastab tõendeid Türgi valitsuse ja pangandusringkonna korruptsiooni kohta.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on öelnud, et kogu kohtuasi on salasepitsus tema riigi majanduse õõnestamiseks. President tõstatas teema ka septembris USA presidendi Donald Trumpiga peetud telefonikõnes. Ka on ta öelnud, et kohtuasi on 2016. aastal tema vastu korraldatud riigipöördekatse jätk.

"Kui see sepitsus nurjus, korraldasid nad samasuguse vandenõu USAs," rääkis Erdogan novembris parlamendi ees.

Zarrabi hoitakse salajases asukohas ja ta tunnistas 26. oktoobril end süüdi kõigis seitsmes episoodis, sealhulgas skeemis USAs Iraani vastu kehtestatud sanktsioonide eiramiseks.