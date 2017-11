Lätis on tänu kiiruskaameratele vähenenud raskete tagajärgedega avariide arv

Lätis nimetatakse kiiruskaameraid fotoradariteks ja nende eest hoiatav suur tahvel on näiteks tee ääres kohe pärast Ikla piiripunkti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Radareid on Lätis palju. Eestis kappi või toru meenutavate kaameratega Läti omad ei sarnane, sealsed on pigem posti otsas asuva valgusti moodi.

Lätis saadetakse lubatud sõidukiiruse ületanud juhile koos trahviotsusega ka foto.

Politsei kinnitusel on tänu kaameratele Lätis raskete tagajärgedega liiklusõnnetuste arv oluliselt vähenenud.

"Vähenenud on kiirus teedel ja võrreldes 2015. aastaga on meil sel aastal juba 45 liiklusõnnetustes hukkunut vähem. See on märk, et kaameratest on abi," ütles Limbaži politseijaoskonna korrakaitsejuht Ivo Vilkins.

Kui meil tuleb iga lubatud sõidukiirust ületava kilomeetri eest maksta kolm eurot, siis Lätis on süsteem keerulisem. Seal kindlat trahviühikut pole ja nii tulevad suuremate rikkumiste puhul trahvid väga suured.

On neidki, kes on asunud kaameratega arveid klaarima ja haruldased pole nende süütamise juhtumid.

"Mõned on proovinud kaameraid põletada ja igasugu muid asju teha. Aga see on kriminaalne tegu ja võib sattuda vanglasse," ütles Vilkins.

Kaameraid lisandub Läti teedele pidevalt.

2020. aastaks aga tahetakse tööle panna sellised kaamerad, mis arvutavad välja kahe kaamera vahelise maa läbimise keskmise kiiruse, sest paljud autojuhid sõidavad kaameratevahelisel teel suure kiirusega ja alles kaamera vaatelvälja jõudes võtavad hoo maha.